Cyberpunk 2077 - przeszkadza Ci ghosting po aktywacji Path Tracingu? Wkrótce problem może zostać zminimalizowany

Choć zastosowanie Path Tracingu w grach z kategorii AAA jest prawdziwym przełomem w jakości grafiki, to technika ma ciągle swoje wady. Jedną z nich jest zjawisko ghostingu, które widać zwłaszcza w przypadku szybko poruszających się obiektów w grze Cyberpunk 2077. Postęp technologiczny w przyszłości wyeliminuje jednak także ten problem. Znaczącą poprawę może przynieść już najnowsza wersja techniki Ray Reconstruction, o ile zostanie zaimplementowana do gry.

Użycie pliku DLL z najnowszej wersji techniki Ray Reconstruction zmniejsza w Cyberpunku 2077 problem ghostingu i zniekształceń, które doskwierają graczom na niektórych obszarach gry po aktywacji Path Tracingu.

Zjawisko ghostingu potrafi być bardzo dokuczliwe. Najłatwiej zaobserwować je wykonując dynamiczne ruchy bronią na tle obszaru, gdzie światło nie pada w sposób bezpośredni. Da się wtedy dostrzec specyficzny "powidok", który pozostawiają przez jakiś czas na ekranie ruchy gracza. Inną niedoskonałością są zniekształcenia obrazu i oświetlenia widoczne przykładowo za samochodami, kiedy gracz z dużą szybkością wjedzie na niektóre niebezpośrednio oświetlone obszary miasta. Są osoby, którym zjawiska te przeszkadzają na tyle mocno, że decydują się one całkowicie wyłączyć Path Tracing. Już wkrótce problem może zostać jednak zminimalizowany.

W najnowszej aktualizacji do gry Alan Wake 2 zaimplementowano kolejną wersję techniki Ray Reconstruction (3.5.10.0). Jeden z graczy postanowił użyć pliku DLL z tytułu Remedy Entertainment w Cyberpunku 2077. Przyniosło to nadspodziewanie dobre efekty. Choć ghosting nie zniknął całkowicie, to można odnotować znaczące skrócenie czasu jego zanikania na tle niebezpośrednio oświetlonych scen. W toku wartkiej akcji może być prawie niezauważalny. Największą bolączką pozostaje ciągle wyraźnie widoczny ślad za szybko poruszającym się samochodem i zniekształcenia oświetlenia, które się za nim pojawiają, choć także tutaj widać poprawę. Niewykluczone, że oficjalna implementacja nowej wersji Ray Reconstruction polepszyłaby sytuację jeszcze bardziej, nie ma jednak pewności, czy takowej się doczekamy. Póki co wspomniany plik można pobrać z Dysku Google.

Źródło: Robbie Khan (YouTube), WCCFTech