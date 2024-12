Skull and Bones - przygodowa gra o piratach od Ubisoftu ma jednak zadebiutować lada moment. To już siódma data premiery

Jakiś czas temu Ubisoft po raz kolejny opóźnił premierę Skull and Bones, czyli najnowszej produkcji, w której możemy stać się siejącym postrach piratem. Gra miała pojawić się w marcu tego roku, jednak nieoczekiwanie francuski wydawca postanowił opóźnić debiut na bliżej nieokreślony termin, jednak utrzymany w roku finansowym 2024 (w okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku). Najnowsze przecieki rzeczywiście wskazują już na luty. To świetna informacja, o ile na grę ktoś jeszcze czeka...

Gra pt. Skull and Bones była przekładana już kilka ładnych razy. Na ten moment zdaje się, że ostateczną datą premiery będzie luty 2024 roku.

Serwis Insider-Gaming informuje - powołując się na własne źródła - że wielokrotnie przekładane Skull and Bones zadebiutuje ostatecznie już 16 lutego przyszłego roku. Doniesienia nie są więc oczywiście oficjalne. Trzeba jednak pamiętać, że Ubisoft w przeszłości wspominał o czwartym kwartale obecnego roku fiskalnego, co oznacza okres od początku stycznia do końca marca 2024 r., a ujawniony termin z pewnością wpisuje się ten okres. Przypomnijmy, że data wskazująca na luty 2024 byłaby już siódmą datą premiery gry. Oby ostatnią.

Przypomnijmy, że produkcja studia Ubisoft Singapore rozegra się czasach tzw. złotej ery piractwa, na wodach Oceanu Indyjskiego. W Skull and Bones gracz wcieli się w korsarza, który poprzez odnoszenie sukcesów w potyczkach na morzu będzie budował swoją reputację i gromadził coraz większe łupy. Jako że mamy do czynienia z grą Ubisoftu, a także z otwartym światem, nie zaskoczy Was chyba informacja, że przygodę zaczniemy od małego okrętu, zaś na największe łajby i skarby trzeba będzie sobie zapracować. Skojarzenia z nową trylogią Assassin's Creed jak najbardziej wskazane (i niestety oczekiwane...).

Źródło: Insider-Gaming