AMD Zen 6 oraz UDNA - w sieci pojawiły się nowe informacje na temat kolejnej generacji architektur CPU i GPU

Najnowsze procesory AMD z dopiskiem "X3D" wypadają znacznie lepiej niż konkurencyjne jednostki Intela. To oznacza, że w obecnej generacji CPU nietrudno wskazać zwycięzcę. Wciąż czekamy na premierę kart graficznych RDNA 4, choć na tym polu AMD z pewnością nie zajmie pozycji lidera. Trwają już jednak prace nad kolejną generacją procesorów i kart graficznych. W ramach przecieku poznaliśmy kilka ciekawych informacji na temat architektur Zen 6 oraz UDNA.

Według najnowszego przecieku, zarówno procesory AMD kolejnej generacji, bazujące na architekturze Zen 6, jak i konsumenckie karty graficzne UDNA, będą wykorzystywały proces technologiczny TSMC N3E.

Nowe informacje na temat rozwiązań kolejnej generacji pojawiły się na forum Chiphell. Z racji, że mamy tutaj do czynienia z przeciekiem, należy oczywiście podejść do nich z dystansem. Przekazał je jednak użytkownik zhangzhonghao, który w przeszłości publikował już zgodne z prawdą informacje o sprzęcie AMD. Wykorzystujące architekturę Zen 6 procesory Medusa Ridge, mają bazować na procesie technologicznym TSMC N3E (3 nm). Ich układ IO będzie zaś wykonany procesie TSMC N4C (4 nm), który jest tańszą wersją bardziej znanego N4P. To oznacza ulepszenie względem architektury Zen 5, w której układ IO jest praktycznie taki sam, jak w przypadku Zen 4. Wcześniej pojawiały się już doniesienia, że procesory Medusa Ridge będą wykorzystywały gniazdo AM5, ale zaoferują większą liczbę rdzeni. W przypadku topowego modelu wspomina się o 32 rdzeniach. Mowa zatem o zwiększeniu ich dwukrotnie, ale do tej informacji należy podejść z dużą rezerwą. Procesory bazujące na architekturze Zen 6 powinny zadebiutować pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku.

O kartach graficznych UDNA wspominaliśmy już w przeszłości. Będzie to nowa ujednolicona architektura, która zastąpi RDNA oraz CDNA. Konsumenckie karty nowej generacji mają wykorzystywać ten sam proces technologiczny, co procesory Medusa Ridge, czyli TSMC N3E. Ta generacja sprzętu ma też być wielkim powrotem AMD do segmentu kart z górnej półki, zatem być może doczekamy się w przyszłości bezpośredniej rywalizacji z NVIDIĄ na rynku tego typu sprzętu. Premiera tych GPU planowana jest w okolicach trzeciego kwartału 2026 roku. Układy UDNA mają trafić także do konsol nowej generacji. Co ciekawe, niewykluczone jest, że technologia 3D V-Cache również zawita do wykorzystywanych przez nie procesorów. Mógłby to być zatem przełom wydajnościowy w przypadku tego typu sprzętu.

