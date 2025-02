AMD UDNA zastąpi w przyszłości architekturę CDNA 4 oraz RDNA 4. Nowy układ graficzny trafi także do PlayStation 6

AMD obecnie bardzo prężnie rozwija przede wszystkim segment akceleratorów graficznych, opartych na kolejnych generacjach architektury CDNA. Już w przyszłym roku otrzymamy CDNA 4, które przyniesie spory skok wydajności w obliczeniach opartych na AI. Na rynek konsumencki trafi z kolei RDNA 4 w postaci kart graficznych Radeon RX 8000, które mają być znacznie wydajniejsze w Ray Tracingu. Co po RDNA 4 i CDNA 4? Okazuje się, że AMD intensywnie pracuje nad zunifikowaniem obu architektur w jedną całość.

Według nieoficjalnych informacji, po premierze architektury RDNA 4 oraz CDNA 4 od AMD, nastąpi ujednolicenie obu form w jeden, spójny projekt - UDNA. Produkcja pierwszych układów graficznych UDNA ma rozpocząć się w drugim kwartale 2026 roku. Architektura trafi także do PlayStation 6.

Na forum ChipHell (za VideoCardz) pojawiło się kilka interesujących informacji dotyczących nadchodzących planów AMD dla rynku GPU. Przyszłoroczna architektura RDNA 4 dla rynku konsumenckiego oraz CDNA 4 dla serwerowego ma być ostatnią, gdzie firma opracuje osobne rozwiązania dla obu rynków. Zamiast RDNA 5 oraz CDNA 5 powstanie jeden, ujednolicony projekt o nazwie UDNA, który wykorzysta najlepsze cechy wzięte z CDNA oraz RDNA. Sama konstrukcja shaderów ma z kolei przypominać rozwiązania z czasów architektury GCN.

Architektura UDNA trafiłaby m.in. do konsumenckich kart Radeon RX 9000 i miałby to być nowy początek dla działu GPU w firmie, przypominając pracę i późniejszą premierę pierwszej generacji Zen dla procesorów. Według informatora, produkcja miałaby się rozpocząć w drugim kwartale 2026 roku, co oznaczałoby premierę gdzieś w drugiej połowie 2026 roku. Co ciekawe, według wcześniejszych informacji, w podobnym czasie na rynek trafiłyby także procesory Zen 6. Oznaczałoby to dwie duże premiery od AMD dla rynku PC. Układy graficzne UDNA mają ponadto trafić do nowej generacji konsoli PlayStation - PlayStation 6 - gdzie GPU zostałoby połączone z mocniejszymi rdzeniami CPU. Obecnie Sony i AMD jeszcze nie zdecydowali, czy do PlayStation 6 trafią rdzenie Zen 4 czy Zen 5. Bez względu na decyzję, będą to i tak dużo mocniejsze rdzenie od obecnych Zen 2 w PS5 / PS5 Pro. Planowany w przyszłości handheld od Sony również ma bazować na komponentach od AMD, jednak obecnie jest za wcześnie, by mówić o jakichkolwiek szczegółach specyfikacji.

