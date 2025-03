Test STALKER 2: Heart of Chornobyl PC kontra Xbox Series X. Jakość technik NVIDIA DLSS, AMD FSR, Intel XeSS oraz TSR

STALKER 2: Heart of Chornobyl to bez wątpienia jedna z największych premier na rynku gier w tym roku. Czekaliśmy dobrych kilkanaście lat na powrót do Zony i choć gra była wielokrotnie opóźniana (z mniej lub bardziej istotnych powodów), to finalnie i tak otrzymaliśmy grę dość podziurawioną, jeśli chodzi o jakość techniczną. STALKER 2 melduje się na razie na PC oraz konsolach Xbox Series, jednak w bliżej nieokreślonym terminie powinna również zadebiutować na PlayStation 5. Na PurePC.pl mogliście już przeczytać obszerną recenzję, a także test wydajności kart graficznych. Pozostał jeszcze jeden materiał do przygotowania, a który dotyczył porównania wersji komputerowej jak i konsolowej. Okazuje się, że STALKER 2 w wersji na Xbox Series X, choć ma swoje bolączki, to przynamniej wizualnie jakoś drastycznie nie odbiega od tego, co otrzymujemy w wersji komputerowej.

Autor: Damian Marusiak

STALKER 2: Heart of Chornobyl to kontynuacja STALKER: Cień Czernobyla, jednak w przeciwieństwie do wcześniej produkcji, tym razem do roboty zaprzęgnięto zewnętrzny silnik graficzny w postaci Unreal Engine 5 (a dokładniej UE 5.1). Z jednej strony uprościło to proces produkcyjny, jednak z drugiej nie brakuje opinii, jakby wizualnie STALKER 2 utracił nieco magii, którą wprowadzono wraz z poprzednimi grami (mowa zarówno o podstawce jak i samodzielnych rozszerzeniach w postaci Clear Sky oraz Call of Pripyat). Co ciekawe, w obecnej wersji gry nie znajdziemy żadnej formy hardware'owego Ray Tracingu. Jedyne, co umieszczono w premierowej wersji gry, to software Lumen. Ten - choć ma znacznie niższe wymagania - to jednocześnie nie oferuje tak dobrej jakości oświetlenia / cieniowania jak hardware Lumen. Dla osób, które mają nadzieję na jego implementację mamy dobrą wiadomość. Twórcy z GSC Game World pracują nad jego dodaniem, jednak na dokładniejsze informacje musimy jeszcze poczekać.

STALKER 2: Heart of Chornobyl to jedna z najgłośniejszych premier 2024 roku. W trzecim artykule porównujemy wersje na PC oraz Xbox Series X, a także oceniamy jakość technik NVIDIA DLSS, AMD FSR, Intel XeSS oraz wbudowanego narzędzia w silnik Unreal Engine 5 - skalowania TSR.

W tym teście skupimy się na porównaniu jakości wizualnej wersji na komputery oraz konsolę Xbox Series X. Sprawdzimy również techniki skalowania rozdzielczości, których jest tutaj cztery: NVIDIA DLSS, AMD FSR, Intel XeSS oraz TSR jako narzędzie wbudowane w silnik Unreal Engine. Posiadacze kart GeForce RTX 4000 mogą dodatkowo skorzystać z DLSS Frame Generation, natomiast posiadacze innych kart mają możliwość włączenia FSR 3 Frame Generation. W przypadku wersji komputerowej, skupiliśmy się również na prezentacji różnic pomiędzy poszczególnymi ustawieniami graficznymi, włącznie ze skalowaniem wydajności z detalami. STALKER 2 wypada tutaj podobnie jak wiele innych gier na Unreal Engine 5 - największe różnice są pomiędzy low i medium, a im wyżej tym lepszej lupy potrzebujemy do weryfikacji zmian.

NVIDIA DLSS - rozdzielczość bazowa NVIDIA DLSS - rozdzielczość końcowa AMD FSR - rozdzielczość bazowa AMD FSR - rozdzielczość końcowa Intel XeSS - rozdzielczość bazowa Intel XeSS - rozdzielczość końcowa Natiive AA 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Ultra Quality+ - - - - 1472x828

1926x1104

2944x1656 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Ultra Quality - - - - 1280x720

1706x960

2560x1440 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Quality 1280x720

1706x960

2560x1440 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1280x720

1706x960

2560x1440 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1120x630

1493x840

2240x1260 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Balanced 1114x626

1486x835

2259x1270 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1129x635

1506x847

2227x1253 1920x1080

2560x1440

3840x2160 960x540

1280x720

1920x1080 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Performance 960x540

1280x720

1920x1080 1920x1080

2560x1440

3840x2160 960x540

1280x720

1920x1080 1920x1080

2560x1440

3840x2160 834x469

1113x626

1669x939 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Ultra Performance 640x360

853x480

1280x720 1920x1080

2560x1440

3840x2160 640x360

854x480

1280x720 1920x1080

2560x1440

3840x2160 640x360

853x480

1280x720 1920x1080

2560x1440

3840x2160

Tryby TSR Procent skalowania w stosunku do wybranej rozdzielczości ekranu Ultra Quality (natywna rozdzielczość) 100% Ultra Quality 85% Quality 65% Balanced 55% Performance 45%

STALKER 2 wykorzystuje również kilka różnych metod antyaliasingu (wygładzania krawędzi), które także sprawdziliśmy w teście. Podstawową techniką jest klasyczne TAA, a oprócz tego każda z metod skalowania rozdzielczości może posłużyć jako narzędzie do wygładzania krawędzi, o ile zdecydujemy się na renderowanie w natywnej rozdzielczości ekranu. Do wyboru mamy: NVIDIA DLAA (pochodna od DLSS), AMD FSR AA, Intel XeSS AA oraz TSR przy zachowaniu pełnej rozdzielczości renderowania. Większość z tych metod prezentuje się co najmniej bardzo dobre, jednak dwie z nich idą w zasadzie łeb w łeb, jeśli chodzi o najlepsze dla gry rozwiązanie. Wszystkie metody upscalingu zostały sprawdzone na karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080, ponieważ układy NVIDII jako jedyne zapewniają obsługę DLSS, DLAA, FSR, XeSS.