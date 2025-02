Test procesorów AMD Ryzen 7 9700X vs Intel Core i5-14600K - Premiera architektury AMD Zen 5. Ewolucja czy rewolucja?

AMD Ryzen 7 9700X wydaje się najbardziej interesującym procesorem spośród wszystkich zapowiedzianych modeli, przynajmniej z perspektywy gracza komputerowego, ponieważ otrzymujemy pojedynczy CCD wypełniony ośmioma rdzeniami wspomaganymi techniką SMT. Biorąc pod uwagę doświadczenia poprzednich generacji, powinno to zapewnić znacznie korzystniejszy stosunek wydajności do wydanych pieniędzy, aniżeli droższe warianty dwumodułowe. Głównymi konkurentami AMD Ryzen 7 9700X będą natomiast Intel Core i5-14600K oraz odczuwalnie tańszy lecz symbolicznie wolniejszy Intel Core i5-13600K. Zaczynamy więc pojedynek potencjalnie najlepszych procesorów (nie tylko) do gier komputerowych...

Autor: Sebastian Oktaba

Architektura AMD Zen 5 napędzająca procesory AMD Ryzen 9000 (Granite Ridge), stanowi naturalną ewolucję układów AMD Ryzen 7000 (Raphael), otwierając drugi rozdział na platformie AM5. Jednostki AMD Ryzen 9000 wykorzystują bloki CCD Eldora wykonane w litografii TSMC N4X, mieszczące ponad 8 miliardów tranzystorów na powierzchni 70,6 mm². Dokonano zatem większego upakowania względem starszych CCD Durango (71 mm² / 6,5 miliarda tranzystorów). Architektura Zen 5 zwiększa również przepustowość instrukcji front-end, rozszerza potoki i wektory obliczeniowe, poprawia transfery danych między pamięcią cache, a dodatkowo zmniejsza wewnętrzne opóźnienia. Powiększono jeszcze podsystem Cache L1-D (32 KB 8-Way → 48 KB 12-Way), zwiększono liczbę jednostek arytmetyczno-logicznych (4 → 6), dodano cztery jednostki służące do obliczania adresów pamięci (AGU) oraz usprawniono obsługę instrukcji FMUL, FADD, FMA i AVX-512. Wszystko to sprawia, że deklarowany wzrost IPC względem Zen 4 wynosi 16%, niemniej producent zadbał również o poprawę efektywności energetycznej wdrażając niższą litografię w przypadku rdzeni. Więcej o architekturze pisaliśmy w materiałach przygotowanych na podstawie informacji uzyskanych podczas AMD Tech Day (LINK i LINK).

Procesor AMD Ryzen 7 9700X wykorzystuje pełny pojedynczy moduł CCD, oferujący osiem rdzeni i obsługę szesnastu wątków. Nowemu modelowi obniżono także współczynnik TDP do zaledwie 65 zamiast 105 W.

AMD Ryzen 7 9700X można określić mianem pełnowartościowego modelu Zen 5, ponieważ został zbudowany na kompletnym pojedynczym CCD, zawierającym osiem fizycznych rdzeni i obsłygującym szesnaście wątków dzięki technologii SMT. Warianty dwumodułowe pomimo większego Cache L3 charakteryzują się również większymi opóźnieniami wewnętrznymi, szczególnie istotnymi w grach komputerowych, dlatego niekiedy wypadają gorzej od klasycznego ośmio-rdzeniowca. Identyczne ustawienia w rodzinie siódemek obowiązują od czasów AMD Ryzen 7 1800X / Ryzen 7 1700, zmieniła się wyłącznie konfiguracja wewnętrzna, więc producent żadnej rewolucji w zakresie ilości jednostek wykonawczych nie przeprowadził. Intel postawił natomiast na hybrydowe rozwiązanie, wprowadzając rdzenie Performance i Efficient, działające z różnymi efektami zależnie od zastosowania. Mimo wszystko, konkurencyjne Intel Core i5-13600K / Core i5 14600K posiadają ich sumarycznie czternaście i obsługują dwadzieścia wątków.

AMD Ryzen 7 9700X AMD Ryzen 7 7700X Intel Core i5-14600K Platforma AMD AM5 AMD AM5 Intel LGA 1700 Architektura Zen 5 Zen 4 Raptor Lake Refresh Litografia 4 nm 5 nm 10 nm Taktowanie 3800-5500 MHz 4500-5400 MHz 3500-5300 MHz Konfiguracja 8R / 16W 8R / 16W 14R (6P + 8E) / 20W Cache L3 32 MB 32 MB 24 MB Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler DDR4 - - 3200 MHz Kontroler DDR5 5600 MHz 5200 MHz 5600 MHz Współczynnik TDP 65 W 105 W 125-181 W Zintegrowane GPU Radeon 2CU Radeon 2CU Intel UHD 770 Cena startowa 359 USD 399 USD 329 USD Data premiery Sierpień 2024 Wrzesień 2022 Październik 2023

AMD Ryzen 7 9700X otrzymał dwukanałowy kontroler pamięci DDR5, obsługujący moduły o taktowaniu 5600 MHz (2x 1R / 2x 2R), natomiast producent jako tzw. sweet spot wskazuje zestawy o taktowaniu 6000 MHz. Warto jednocześnie zaznaczyć, że ustawienia 6000 MHz CL30 1:1 oferują wydajność na poziomie 7000 MHz CL32 1:2, dlatego tryb asynchroniczny na platformie AM5 okazuje się całkiem użyteczny. Dokładne testy znajdziecie TUTAJ i TUTAJ. Blok zawierający kontrolery pozostał niezmieniony względem poprzedników, podobnie zresztą jak zintegrowany układ graficzny na architekturze RDNA 2.0. Bazowe taktowanie AMD Ryzen 7 9700X (3800-5500 MHz) zostało obniżone względem AMD Ryzen 7 7700X (4500-5400 MHz), aczkolwiek dopiero testy zweryfikują rzeczywiste zegary. Kolejne ważne informacje brzmią, że recenzowany AMD Ryzen 7 9700X podobnie jak model AMD Ryzen 5 9600X posiada 32 MB Cache L3, odblokowany mnożnik oraz obniżony współczynnik TDP (105 → 65 W). Ostatni czynnik zapewnia bardzo dobrą efektywność energetyczną, ale trochę ogranicza taktowania procesora.

UWAGA: Na osobnej podstronie dodałem testy wydajności z pamięcią DDR5 ADATA Lancer Blade 6400 MHz CL32 1:1, jako punkt odniesienia do standardowo używanych modułów 7000 MHz CL32 1:2. Granica stabilności trybu synchronicznego nadal wynosi 6400 MHz, 6600 MHz sypało już BSOD-ami, czyli względem serii AMD Ryzen 7000 nie nastąpiły tutaj żadne istotne zmiany.