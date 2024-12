AMD Ryzen 7 7800X3D vs Intel Core i5-14600K - Test podkręconych procesorów z szybkimi pamięciami RAM DDR5

Intel Core i5-14600K i AMD Ryzen 7 7800X3D to zdecydowanie najciekawsze procesory na swoich platformach, przynajmniej z perspektywy gracza. Oferują wydajność wystarczającą do zaspokojenia nawet najszybszych układów graficznych, a jednocześnie nie kosztują bajońskich pieniędzy. Obydwa pozwalają na dodatkowe zwiększenie wydajności, chociaż będzie to miejscami wymagało kombinowania i/lub dostrajania pobocznych ustawień. Dotyczy to również parametrów pamięci RAM DDR5, które istotnie wpływają na potencjał platformy sprzętowej. Dzisiaj zajmę się wyciśnięciem niemal maksimum z Intel Core i5-14600K i AMD Ryzen 7 7800X3D, wszystkimi sposobami możliwymi do wykorzystania. Kto ostatecznie wygra?

Autor: Sebastian Oktaba

Celem publikacji było sprawdzenie, który zestaw CPU / MOBO / RAM dysponuje większym potencjałem, jeżeli zdecydujemy się zoptymalizować wszystkie składowe - częstotliwość procesora, ustawienia pamięci RAM i magistrali wewnętrznych. Oczywiście, mówimy o podkręcaniu wykonalnym w warunkach domowych, gdzie wykorzystane zostały tradycyjne metody chłodzenia (360 mm AiO) oraz rozsądne napięcia, zapewniające komputerowi stabilność 24/7. Punktem wyjścia uczyniłem typowe połączenie CPU / RAM, zapewniające niezłą wydajność przy niewielkim nakładzie pracy tzn. taktowania fabryczne plus odpowiednie profile XMP / EXPO na modułach ADATA XPG Lancer (opóźnienia skorygowałem symbolicznie). Raczej niewielu posiadaczy takich platform interesują moduły 5200/5600 MHz, natomiast optymalnym wyborem są wybrane właśnie 6000/7200 MHz. Testy zostały przeprowadzone w miejscach procesorowych, aby przyrosty wydajności nie zostały przypadkiem skonsumowane przez bottleneck GPU.

Który procesor będzie szybszy - AMD Ryzen 7 7800X3D czy Intel Core i5-14600K - kiedy obydwa podkręcimy i dodamy szybkie pamięci RAM?

AMD Ryzen 7 7800X3D posiada zablokowany mnożnik, jednak taktowanie procesora można podnieść poprzez zwiększenie BCLK, dlatego potrzebujemy płyty głównej z zewnętrznym generatorem. Wówczas przy zegarze 106.7 MHz połączonym z mnożnikiem x50.5 i techniką PBO uzyskujemy maksymalnie 5385 MHz. Wartość 107.0 MHz okazała się niestety niestabilna, ale skutecznie podniosłem taktowanie Infinity Fabric do 2133 MHz. Solidne optymalizacje dotknęły również sekcję pamięci RAM, która pozwala wycisnąć sporo dodatkowej wydajności, chociaż wymaga to odpowiedniej wiedzy technicznej. Podstawowa konfiguracja startowała z modułami ADATA XPG Lancer DDR5-6000 MHz CL30, natomiast wariant podkręcony pracował z ustawieniami DDR5-6400 MHz CL28, oczywiście w trybie synchronicznym (1:1). Naturalnie, opóźnienia drugiego i trzeciego rzędu również zostały solidnie dociśnięte. Do utrzymania stabilności wymagane było podniesienia napięcia SoC do poziomu 1.25V plus 1.45V dla pamięci.

Core i5-14600K OC Profil Auto Overclocking Auto (PL2) Overclocking Konfiguracja 8R / 16W 8R / 16W 6R+8R / 20W 6R+8R / 20W Realne zegary 4200-5050 MHz 4480-5385 MHz 4000-5300 MHz 4500-5700 MHz IF / UCLK 2000 MHz 2133 MHz 4500 MHz 4700 MHz Mnożnik Auto Auto Auto x45 / x57 Napięcie CPU Auto Auto Auto 1.32V Napięcie SoC / SA Auto 1.25V Auto 1.30V Zegar BCLK 100.0 MHz 106.7 MHz 100.0 MHz 100.0 MHz Pamięć RAM 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB Zegar RAM 6000 MHz 6400 MHz 7200 MHz 8000 MHz Tryb RAM 1:1 1:1 1:2 1:2 Opóźnienia RAM 30-36-36-76 28-36-36-36 34-42-42-84 36-46-46-68 Napięcie RAM 1.40V 1.45V 1.40V 1.50V

Intel Core i5-14600K dzięki odblokowanemu mnożnikowi można bezproblemowo podkręcać, ruszanie magistrali systemowej jest niepotrzebne, jednak musimy posiadać odpowiednią płytę główną z chipsetem Intel Z690/Z790. Fabryczne ustawienia na modelu MSI MEG Z790 ACE automatycznie zdejmują kaganiec energetyczny (wystarczy wybrać profil AiO), niemniej w grach limit PL2 wystarczyłby do utrzymania maksymalnych fabrycznych taktowań. Docelowo mnożniki zostały ustawione x45 / x57 (E-Core / P-Core), natomiast Uncore x47. Podstawowa konfiguracja pracowała z pamięciami 7200 MHz CL34, gdzie ponownie wykorzystane zostały moduły ADATA XPG Lancer RGB, natomiast wersja podkręcona pracowała na 8000 MHz CL36. Wyższe taktowania DRAM trudno ustabilizować na płytach głównych z czterema slotami. Platforma Intel LGA1700 pozwala wyłącznie na wybranie Gear2, więc kontroler pamięci działał w stosunku 1:2. Wszystko wymagało wstukania napięć: 1.32V VCore, 1.30V SA oraz 1.50V dla pamięci RAM.