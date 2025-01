Procesor Intel Core i7-14700K plus szybka pamięć RAM DDR5. Test zestawów od 5200 do 8000 MHz. Ile można wycisnąć z platformy?

Mocną stroną platformy Intel LGA1700 oraz procesorów Intel Core 14. generacji jest kontroler pamięci, pozwalający na wykorzystanie najszybszych zestawów DDR5, pracujących z taktowaniem przekraczającym 8000 MHz. Entuzjaści wyciskania dodatkowej wydajności, mający odpowiednio głębokie kieszenie, otrzymują więc sposobność zbudowania naprawdę bezkompromisowej maszyny. Dzisiaj na przykładzie Intel Core i7-14700K, będącego najciekawszym reprezentantem rodziny Raptor Lake Refresh, sprawdzę jak wygląda skalowanie pamięci RAM, łącznie ze stabilnym maksimum. Pomocą posłużą moduły Patriot Viper Extreme 5 RGB plus wyczynowa płyta główna ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore.

Autor: Sebastian Oktaba

Zacznijmy od gwiazdy dzisiejszego zestawienia, czyli procesora Intel Core i7-14700K, któremu względem poprzednika trochę podrasowano specyfikację, podczas gdy wszystkie pozostałe modele zachowały wcześniejszą konfigurację. Ilość jednostek E-Core wynosi teraz 12, natomiast mocniejszych P-Core niezmiennie zostawiono 8. Skutkiem powyższego, Intel Core i7-14700K naprawdę niewiele brakuje do Intel Core i9-14900K, ponieważ sumarycznie obsługuje 28 wątków, zaledwie 4 mniej od topowego przedstawiciela rodziny, natomiast Intel Core i5-14600K dysponuje tylko 6 rdzeniami P-Core. Niewielkie różnice w taktowaniach dzięki odblokowanemu mnożnikowi można błyskawicznie zniwelować. Dlatego to właśnie „siódemka” zyskała zasłużone miano najsensowniejszego procesora 14. generacji. Dopłacanie kilkuset złotych do Intel Core i9-14900K jest nieopłacalne z perspektywy gracza, zwłaszcza iż obydwa posiadają 8 jednostek P-Core, dlatego w grach oferują niemal identyczną wydajność. Jakby nie patrzeć, Intel Core i7-14700K to całkiem interesująca propozycja, którą można jeszcze dopieścić szybkim RAMem.

Intel Core i7-14700K plus szybka pamięć RAM DDR5, wydaje się dobrym przepisem na uzyskanie wysokiej wydajności, zwłaszcza w grach komputerowych. Dziś sprawdzimy ile można zyskać na takim zabiegu...

Wróćmy zatem do motywu przewodniego, czyli skalowania pamięci RAM, która na platformie Intel LGA1700 obligatoryjnie pracuje w trybie Gear2. Oznacza to stosunek taktowania pamięci i kontrolera wynoszący 1:2, dlatego w przypadku Patriot Viper Extreme 5 RGB 8000 MHz będą to wartości kolejno: 4000 / 2000 MHz. Niemożliwość ustawienia trybu Gear1 przy niskich częstotliwościach DDR5 faktycznie stanowiło problem, szczególnie w kontekście szybkich DDR4 obsługujących taką konfigurację, aczkolwiek przy szybszych zestawach DDR5 aktywacja Gear2 byłaby nieunikniona. Zresztą, liczy się przede wszystkim efekt końcowy. Summa summarum, sprawdziłem kilka popularnych kompletów RAM, budując przekrojową mapę wydajności od budżetowych 5200 MHz do wyczynowych 8400 MHz. Procesor w zestawach 1-4 pracował na ustawieniach fabrycznych, co owocowało taktowaniem 5500 MHz (P-Core) oraz 4300 MHz (E-Core). Ostatni zestaw, wyszczególniony kolorem czerwonym, to maksimum jakie uzyskałem poprzez podkręcenie Intel Core i7-14700K i pamięci Patriot Viper Extreme 5 RGB.

Zestaw 1 Zestaw 2 Zestaw 3 Zestaw 4 Zestaw 5 Procesor Intel Core i7-14700K Core i7-14700K Core i7-14700K Core i7-14700K Core i7-14700K Konfiguracja 8P + 12E / 28W 8P + 12E / 28W 8P + 12E / 28W 8P + 12E / 28W 8P + 12E / 28W Zegar P-Core 5500 MHz 5500 MHz 5500 MHz 5500 MHz 5800 MHz (OC) Zegar E-Core 4300 MHz 4300 MHz 4300 MHz 4300 MHz 4500 MHz (OC) Pamięć Patriot Viper Elite 5 Viper Venom Viper Venom Viper Extreme 5 Viper Extreme 5 Moduły 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB Taktowanie 5200 MHz 6400 MHz 7000 MHz 8000 MHz 8400 MHz (OC) Kontroler 1300 MHz 1600 MHz 1750 MHz 2000 MHz 2100 MHz Opóźnienia 38-38-38-84 32-40-40-84 32-48-48-96 38-48-48-84 38-48-48-84 Gear 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 Rank Single Rank Single Rank Single Rank Single Rank Single Rank Napięcie 1.25V 1.40 V 1.40 V 1.45 V 1.50 V

Teraz troszeczkę muszę ostudzić entuzjazm, bo chociaż zestaw DDR5-8000 MHz na Intel Core i7-14700K wygląda apetycznie, ustabilizowanie takiej konfiguracji wymaga trochę zachodu, odrobiny szczęścia i wyłożenia dodatkowych środków pieniężnych. Po pierwsze - musimy trafić odpowiedni procesor, którego kontroler (IMC) będzie stabilnie pracował z takim taktowaniem, bowiem oficjalnie Intel gwarantuje DDR5-5600 MHz. Obowiązuje tutaj loteria sylikonowa, podobnie jak w przypadku overclockingu. Po drugie - płyta główna ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore do platformy testowej nie trafiła przypadkowo, bowiem większość modeli nie obsłuży takiego dzielnika, a przodują tutaj konstrukcje dla entuzjastów. Obecność dwóch slotów DDR5 pomaga ustabilizować wysokie taktowania, a rozbudowana sekcja regulacji napięć oraz timingów usprawnia podkręcanie. Jest to zatem zabawa dla entuzjastów, aczkolwiek moduły DDR5-7200 MHz powinny działać na większości procesorów i przeciętnych płytach głównych.