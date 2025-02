SoftBank nie chce współpracować z Intelem przy produkcji nowego procesora AI. Japońska spółka planuje zmienić partnera

Wiele znaczących podmiotów na rynku nowych technologii rozpoczęło prace nad chipami do obsługi sztucznej inteligencji. Swoje procesory przygotowują między innymi takie firmy, jak Microsoft czy Meta. Nad tego typu projektem pracował też wstępnie Intel do spółki z SoftBankiem, czyli głównym właścicielem Arm. Źródła podają jednak, że ta kooperacja może wkrótce dobiec końca. Japońska spółka jest bowiem niezadowolona z postępu dotychczasowych prac.

Źródła podają, że SoftBank zrezygnuje prawdopodobnie ze współpracy z Intelem przy produkcji zaawansowanego procesora do obsługi AI. Japońska spółka robi zwrot w kierunku TSMC.

Przedsięwzięcie Intela i SoftBanku określane jest mianem Project Izanagi. Docelowo miał on rzucić wyzwanie NVIDII na rynku sztucznej inteligencji. Napotkano jednak poważne trudności, które mogą doprowadzić do zakończenia współpracy. Jak donosi Financial Times, japońska spółka zamierza skorzystać jednak z usług TSMC. Powodem takiego ruchu ma być niezdolność Intela do spełnienia wymagań ilościowych SoftBanku, a także zbyt wolny postęp w realizacji projektu. Intel miał odpowiadać między innymi za produkcję nowych procesorów. Choć wiele wskazuje na to, że japońskie przedsiębiorstwo rzeczywiście chce nawiązać współpracę z TSMC, to żadne umowy nie zostały jeszcze podpisane.

Problemem w realizacji tych zamierzeń może być brak wolnego potencjału produkcyjnego tajwańskiego potentata. TSMC ma trudności, żeby w pełni zaspokoić popyt na usługi nawet ze strony takich firm, jak NVIDIA i AMD, a mówimy tutaj przecież o produkcji procesora zupełnie innego podmiotu. Poważną przeszkodą będzie też z pewnością brak doświadczenia SoftBanku w projektowaniu chipów, ale z pomocą przyjdzie tu z pewnością Arm. Strategia japońskiego przedsiębiorstwa zakłada wielomiliardowe inwestycje w branżę AI, które mają sprawić, że spółka stanie się jednym z liderów w tej dziedzinie. SoftBank próbował też ponoć zaprezentować swoją wizję firmom Google oraz Meta, co miałoby pomóc w opracowaniu realnej konkurencji dla NVIDII. Niestety wiele wskazuje na to, że podmioty te będą w przyszłości raczej rywalizowały z japońską spółką na rynku sztucznej inteligencji, a nie z nią współpracowały.

Źródło: Tom's Hardware, Financial Times