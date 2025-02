Senua's Saga: Hellblade II - nadchodząca gra na długim materiale poświęconym przypadłości tytułowej bohaterki

Możemy już powoli odliczać dni do premiery najnowszej gry Ninja Theory, która wprowadza dalszą część historii pewnej nietypowej bohaterki. Wydawało się, że Hellblade: Senua's Sacrifice było zamkniętą opowieścią, toteż pierwsze wieści o kontynuacji mogły przynajmniej część osób zdziwić. Wygląda jednak na to, że twórcy mają jeszcze co nieco do przekazania, co sprawia, że druga odsłona ma szansę być czymś więcej niż tylko sequelem w ładnym opakowaniu.

Deweloperzy zamieścili jeszcze jeden dłuższy materiał poświęcony Senua's Saga: Hellblade II, gdzie skupiono się na psychozie bohaterki.

Na początku maja mieliśmy małe zamieszanie w związku z wymaganiami sprzętowymi, ale teraz już wiemy, czego mniej więcej się spodziewać i że posiadacze Windows 10 także zagrają (choć trzeba przyznać, że inna opcja od początku była mało wiarygodna). Teraz, na nieco ponad tydzień przed premierą Senua's Saga: Hellblade II, twórcy wypuścili jeszcze jedno dłuższe wideo. Tym razem nie skupia się on na warstwie technicznej - jak robiły to w głównej mierze poprzednie materiały - a głównym motywie spajającym obie części głośnej serii: psychozie.

Choć gra sprzed siedmiu lat miała swoje ograniczenia pod kątem rozgrywki, ogromne wrażenie robiło przede wszystkim ambitne i oryginalne ujęcie tematu. Twórcy korzystali bowiem z pomocy specjalistów w tej materii, a nawet osób cierpiących na psychozę, by stworzyć możliwie najbardziej adekwatny obraz tego, co czuje i jak postrzega rzeczywistość taki człowiek. Podejście się nie zmieniło, dzięki czemu będziemy mogli doświadczyć nowego etapu w życiu bohaterki. W Senua's Sacrifice była przede wszystkim uwięziona we własnych wizjach, podsycanych czy to przez patologicznego ojca, czy śmierć ukochanego. Saga nie usunie co prawda owej przypadłości, a nowy rozdział wprowadzi też inne problemy, ale z zapewnień deweloperów wynika, że Senua będzie miała znacznie większą kontrolę nad narracją, do tego oczywiście dochodzi czynnik interakcji z innymi postaciami. Poniżej wspomniany zakulisowy materiał:

Źródło: Ninja Theory (Youtube)