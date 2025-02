Senua's Saga: Hellblade II - Ninja Theory prezentuje pracę nad tworzeniem postaci. Projektanci kostiumów i cyfrowe skany

Zespół Ninja Theory jest obecny na rynku już od ponad dwóch dekad i może się pochwalić całkiem barwną historią. Starczy powiedzieć, że w ciągu tego okresu mieli okazję ściśle współpracować zarówno z Sony, jak i Microsoftem (obecnie działają pod szyldem tych drugich od 2018 roku). Działali w różnych gatunkach, a nawet podjęli próbę zawojowania rynku mobilnego. W obecnej chwili pracują nad stworzeniem drugiej odsłony świetnie przyjętego Hellblade.

Deweloperzy tworzący Senua's Saga: Hellblade II podzielili się najnowszym materiałem wideo demonstrującym różnorakie techniki w celu uzyskania jak najlepszego poziomu fotorealizmu.

Pierwsza część gry mogła imponować od strony konceptualnej, znakomicie wplatając w elementy rozgrywki specyficzny klimat związany z lokalnym postrzeganiem świata, a nawet w kreatywny sposób nawiązując do chorób psychicznych. Mimo wszystko Hellblade: Senua's Sacrifice miało ograniczony budżet, co można była co najmniej w kilku miejscach zaobserwować (np. ograniczone pole do eksploracji). Teraz jednak sytuacja się zmieniła i w przyszłym roku mamy otrzymać kontynuację, przy której twórcy mogą zaszaleć także i z technikaliami.

Najnowsze wideo wpuszcza nas nieco za kulisy projektu, ukazując złożony proces, na który składa się praca nad modelem głównej bohaterki. Mówimy tutaj o designie na różnych poziomach - nie tylko cyfrowych, ale i drobiazgowym kreowaniu strojów mających odpowiadać tym z epoki oraz korzystaniu z różnych zdobyczy nauki, w tym fizyki czy anatomii. Deweloperów ponownie wspiera firma 3Lateral, która pomogła też przy produkcji poprzednika. A wszystko to, by osiągnąć możliwie jak najwyższy poziom fotorealizmu i wiarygodności poszczególnych ujęć.

Źródło: Ninja Theory (Youtube)