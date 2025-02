Wymagania sprzętowe Alan Wake 2 PC - Studio Remedy zaleca korzystanie z technik NVIDIA DLSS i AMD FSR

Już za tydzień odbędzie się kolejna wyczekiwana wśród graczy premiera - tym razem będzie to survival horror o nazwie Alan Wake 2 od studia Remedy Entertainment. Produkcja będąca oczekiwaną od lat kontynuacją przygód tytułowego pisarza, zadebiutuje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Będzie to również pierwsza duża premiera AAA, gdzie od dnia premiery będzie można korzystać z Path Tracingu. Jak to finalnie wpłynie na wymagania sprzętowe? Twórcy długo w tym temacie milczeli, ale w końcu uchylono rąbka tajemnicy.

Remedy Entertainment opublikowało pełne wymagania sprzętowe gry Alan Wake 2. Znamienne jest to, że we wszystkich podanych wymaganiach, rekomendowane jest włączenie technik NVIDIA DLSS lub AMD FSR.

Remedy opublikowało wymagania sprzętowe gry Alan Wake 2 i trzeba przyznać, że wyglądają tak, że można zacząć się obawiać o to, jak gra będzie działać na premierę. Warto podkreślić, że we wszystkich opublikowanych wymaganiach, jedna z metod upscalingu (NVIDIA DLSS lub AMD FSR 2) powinna być stale włączona. Do gry w Full HD przy najniższych ustawieniach graficznych oraz w 30 klatkach na sekundę, potrzebujemy takich kart jak NVIDIA GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 6600, w połączeniu z 6 GB pamięci RAM (widać Alan Wake 2 nie będzie miał przesadnego apetytu na RAM). W następnej kolejności Remedy wystosowało wymagania "Rekomendowane", podzielone na dwie podgrupy: jedna do grania w Full HD i 60 klatkach na sekundę i druga do rozdzielczości 1440p i 30 FPS-ów (w obu przypadkach detale średnie). W tym wypadku nie obejdzie się bez mocniejszych kart z generacji NVIDIA Ampere lub AMD RDNA 2. Upscaling (DLSS lub FSR 2) ma zalecany poziom zbalansowany w przypadku grania w 1440p lub wydajnościowy (Performance) do grania w Full HD i 60 FPS-ach. Do gry w upscalowanej rozdzielczości 4K (z pomocą DLSS / FSR 2 w trybie Performance), w wysokich detalach i w 60 klatkach, potrzebujemy już mocniejszych kart, tj. GeForce RTX 4070 lub Radeon RX 7800 XT.

Minimalne Rekomendowane (Quad HD) Rekomendowane (Full HD) Ultra Procesor Intel Core i5-7600K lub odpowiednik AMD AMD Ryzen 7 3700X lub odpowiednik Intela Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 6600 NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 6600 XT NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6700 XT NVIDIA GeForce RTX 4070

AMD Radeon RX 7800 XT Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB Dysk 90 GB (SSD) 90 GB (SSD) 90 GB (SSD) 90 GB (SSD) System Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Rozdzielczość, detale, płynność 1920x1080

Niskie detale, 30 FPS 2560x1440

Średnie detale, 30 FPS 1920x1080

Średnie detale, 60 FPS 3840x2160

Wysokie detale, 60 FPS Upscaling DLSS Quality lub FSR 2 Quality DLSS Balanced lub FSR 2 Balanced DLSS Performance lub FSR 2 Performance DLSS Performance lub FSR 2 Performance

Wymagania znacząco rosną (w przypadku kart, bo procesory nadal są te same; zazwyczaj to AMD Ryzen 7 3700X lub jego odpowiednik u Intela) po włączeniu Ray Tracingu. Przy średnich detalach w upscalowanym Full HD (i Ray Tracingu ustawionym na najniższy poziom) potrzebujemy już kart NVIDIA GeForce RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800 XT. Mowa tutaj wyłącznie o graniu w 30 klatkach na sekundę. Wyższe poziomy RT w ogóle nie uwzględniają Radeonów, co może oznaczać, że nawet topowy Radeon RX 7900 XTX będzie tutaj za słaby. Druga kolumna wymagań dotyczy nadal upscalowanej rozdzielczości Full HD i ogólnie średnich ustawień graficznych. RT jest tutaj również puszczone na Medium, ale dodatkowo włączony jest już Path Tracing. Płynność to 60 klatek na sekundę. W tym scenariuszu potrzebujemy przynajmniej GeForce RTX 4070, a DLSS powinien być włączony w trybie Quality. Finalnie mamy najwyższe detale w skalowanej rozdzielczości 4K (z pomocą DLSS Performance) - wysokie ogólne detale plus maksymalny Ray Tracing i Path Tracing w 60 FPS-ach. W tym wypadku zalecane jest posiadanie przynajmniej karty NVIDIA GeForce RTX 4080.

RT - LOW RT - MEDIUM RT - HIGH Procesor AMD Ryzen 7 3700X lub odpowiednik Intela Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6800 XT NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4080 Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB Dysk 90 GB (SSD) 90 GB (SSD) 90 GB (SSD) System Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Rozdzielczość, detale, płynność 1920x1080

Średnie detale

Ray Tracing - LOW

30 FPS 1920x1080

Średnie detale

Ray Tracing - MEDIUM

Path Tracing włączony

60 FPS 3840x2160

Wysokie detale

Ray Tracing - HIGH

Path Tracing włączony

60 FPS Upscaling DLSS Quality lub FSR 2 Quality DLSS Quality DLSS Performance

Źródło: Remedy