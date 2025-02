Alan Wake 2 za darmo przy zakupie wybranych kart graficznych oraz laptopów z układami NVIDIA GeForce RTX 4000

Już za nieco ponad 2 tygodnie do cyfrowej sprzedaży trafi jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku - Alan Wake 2. Studio Remedy Entertainment ciężko obecnie pracuje, by zaoferować jak najbardziej dopieszczoną przygodę z gatunku survival horroru. Tym razem w grze wcielimy się nie tylko w tytułowego pisarza, ale również w agentkę FBI, Sagę Anderson. Jako że do premiery pozostało już niewiele czasu, NVIDIA rusza z nową akcją promocyjną. Jeśli jeszcze nie kupiliście nowej karty graficznej lub laptopa, a jednocześnie czekacie na Alana Wake 2, to nowa akcja może Was zainteresować.

NVIDIA rozpoczyna dzisiaj akcję promocyjną, w której przy zakupie wybranych kart graficznych GeForce RTX 4000 oraz notebooków z układami graficznymi GeForce RTX 4000 Laptop GPU, otrzymamy grę Alan Wake 2.

Dzisiaj rozpoczyna się akcja promocyjna, w której przy zakupie wybranych kart graficznych, otrzymamy kod uprawniający nas do bezpłatnego otrzymania cyfrowej kopii gry Alan Wake 2. W promocji biorą udziały karty graficzne z następującymi układami graficznymi: NVIDIA GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti oraz GeForce RTX 4070. Ponadto w akcji biorą również udział notebooki, wyposażone w następujące układy: GeForce RTX 4090 Laptop GPU, GeForce RTX 4080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4070 Laptop GPU.

Promocja rusza dzisiaj i potrwa do 13 listopada 2023 roku. W tym czasie należy zakupić wybraną kartę lub notebooka, a następnie w ciągu maksymalnie 14 dni otrzymamy od sklepu (w którym zakupiliśmy kwalifikujący się sprzęt) kod, który realizujemy za pośrednictwem aplikacji GeForce Experience. Realizacja kodów dostępna będzie do 13 grudnia 2023 roku. Po poprawnej weryfikacji, kopię gry otrzymamy w aplikacji Epic Games Launcher. Sklepy biorące udział w promocji: x-kom, Komputronik, Media Expert, morele.net, ProLine, FOX Komputer, Alsen, Zadowolenie, Krsystem, TechLord, Delkom, MocnyKomputer oraz Hyperbook.

Źródło: NVIDIA