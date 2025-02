Senua's Saga: Hellblade II z pełnymi wymaganiami sprzętowymi. Gra otrzyma wsparcie dla DLSS 3, FSR 3 i XeSS 1.3

Kilka dni temu na Steam pojawiły się wstępne wymagania sprzętowe gry Senua's Saga: Hellblade II. Dotyczyły one jednak wyłącznie konfiguracji minimalnej, a na dodatek można było z nich wywnioskować, iż gra studia Ninja Theory będzie wymagać systemu Windows 11 do poprawnego działania. Studio długo nie czekało z publikacją pełnych wymagań, dzięki czemu poznaliśmy wszystkie cztery poziomy wydajności, jakie przygotowali twórcy. Finalnie Windows 11 nie będzie jedynym obsługiwanym systemem, ale nie oznacza to, że same wymagania będą niskie. Sprawdźmy, jakie dokładnie podzespoły są wymagane do grania.

Studio Ninja Theory opublikowało pełne wymagania sprzętowe gry Senua's Saga: Hellblade II. Wprawdzie Windows 11 finalnie nie jest wymagany do działania, to same wymagania również nie należą do najniższych.

Minimalna konfiguracja w wcześniej opublikowanych wymagań jest niemal identyczna za wyjątkiem jednej rzeczy. Studio Ninja Theory potwierdziło, iż Senua's Saga: Hellblade II uruchomi się także na systemie Windows 10. Minimalne wymagania sprzętowe dotyczą gry w Full HD i w najniższych ustawieniach graficznych. Co ciekawe, do detali średnich, studio ponownie rekomenduje wybór karty graficznej Intel ARC A580. W przypadku NVIDII i AMD jest to już odpowiednio GeForce RTX 2070 oraz Radeon RX 5700 XT. Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja w przypadku wymagań do gry w 1440p. Tutaj bowiem obok takich modeli kart jak GeForce RTX 3080 oraz Radeon RX 6800 XT znalazł się Intel ARC A770. Wyjaśnienia mogą być dwa - albo gra bardzo dobrze działa na Intel ARC, albo wymagania są kompletnym nieporozumieniem.

Minimum Medium Zalecane Very High Procesor Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-9600

AMD Ryzen 5 3600X Intel Core i7-10700K

AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i5-12600K

AMD Ryzen 7 5700X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5700

Intel ARC A580 NVIDIA GeForce RTX 2070

AMD Radeon RX 5700 XT

Intel ARC A580 NVIDIA GeForce RTX 3080

AMD Radeon RX 6800 XT

Intel ARC A770 NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XTX Pamięć VRAM 6 GB 8 GB 8 GB 12 GB Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 70 GB (SSD) 70 GB (SSD) 70 GB (SSD) 70 GB (SSD) System Windows 10 / 11

64-bit Windows 10 / 11

64-bit Windows 10 / 11

64-bit Windows 10 / 11

64-bit Poziom detali, rozdzielczość 1920x1080

Niskie detale 1920x1080

Średnie detale 2560x1440

Wysokie detale 3840x2160

Wysokie detale

Do rozdzielczości 4K i wysokich ustawień graficznych (trudno obecnie powiedzieć, czy Hellblade II zaoferuje coś ponad wysoki preset detali), twórcy zalecają posiadanie już znacznie mocniejszych kart, tj. NVIDIA GeForce RTX 4080 oraz AMD Radeon RX 7900 XTX. Co ciekawe, przy żadnym z wymagań sprzętowych, studio nie ogłosiło liczby klatek na sekundę, jaką uda się utrzymać przy zaprezentowanych komponentach sprzętowych. Jest jednak adnotacja, iż wyższy framerate może być utrzymany z pomocą technik NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 lub Intel XeSS 1.3. Możliwe zatem, że podane wymagania dotyczą gry w 30 klatkach na sekundę. Drugi scenariusz zakłada, że ujawnione podzespoły umożliwią grę na danym poziomie detali, choć rzeczywisty framerate będzie niestabilny. Obecność DLSS 3 oraz FSR 3 sugeruje także wykorzystanie technik Frame Generation. Intel XeSS 1.3 to z kolei najnowsza wersja skalowania, która nie tylko modyfikuje poszczególne presety względem wcześniejszych wersji (zmieniono wartości rozdzielczości wyjściowych oraz dodano tryb natywnej rozdzielczości z ulepszonym AA), ale również zauważalnie poprawia jakość obrazu w ruchu.

