Senua’s Saga: Hellblade II zadziała w 30 FPS-ach na konsolach Xbox Series X|S. Twórcy przygotowują graczy na kinowe doświadczenie

Choć na obecną generację konsol można narzekać z wielu powodów, to nie wypada nie docenić, że znaczna większość nowych gier działa na nich od razu w 60 klatkach na sekundę. Niestety, nie oznacza to, że nie będą pojawiać się już gry oferujące rozgrywkę wyłącznie w 30 FPS-ach. Jednym z największych tytułów z taką blokadą jest Starfield, a niebawem dołączy do niego kolejna głośna gra kojarzona z platformą Xbox. Mowa tutaj o Senua’s Saga: Hellblade II.

W rozmowie z niemieckim serwisem GamePro dyrektor ds. efektów wizualnych gry Mark Slater-Tunstill (Ninja Theory) potwierdził, że gra Senua’s Saga: Hellblade II będzie działać tylko w 30 klatkach na sekundę na konsolach Xbox Series X|S. Można przy tym liczyć na dynamicznie skalowaną rozdzielczość i nie będą dostępne żadne tryby graficzne. To na pewno bardzo rozczarowująca informacja dla wszystkich graczy, którzy przyzwyczaili się już do zabawy w 60 FPS-ach, ale w zamian twórcy najprawdopodobniej zaoferują kapitalną oprawę graficzną. W końcu całość będzie opierać się na nowoczesnym silniku Unreal Engine 5.

W artykule pada także stwierdzenie, że doświadczenie powinno być bardziej "kinowe". Wydaje się jednak, że tego typu tłumaczenia nie przekonają graczy, zwłaszcza że przecież gra zadebiutuje także na komputerach osobistych i w tej wersji możliwa będzie znacznie płynniejsza rozgrywka. Na całe szczęście wydaje się, że gameplay powinien być dosyć powolny i ewentualna dodatkowa liczba klatek nie okaże się kluczowa w rozgrywce. Przypominamy, że premiera gry Senua’s Saga: Hellblade II odbędzie się już 21 maja. Produkcja studia Ninja Theory zadebiutuje na konsolach Xbox Series X|S i PC.

Źródło: GamePro, WCCFTech