Wymagania sprzętowe Senua's Saga: Hellblade II PC nie są zbyt wysokie, ale nie obejdzie się bez Windows 11

Już za 3 tygodnie na rynku ukaże się pierwsza z dużych gier Microsoftu na 2024 rok. Na 21 maja zaplanowano bowiem premierę Senua's Saga: Hellblade II od studia Ninja Theory. Gra zmierza na PC oraz konsole Xbox Series, jednak już wcześniej doprecyzowano, iż wzorem Starfielda, także Hellblade II nie zadziała na Xbox Series X w 60 klatkach na sekundę, ograniczając gameplay do sztywnych 30 FPS-ów. Tymczasem na Steam w końcu opublikowano częściowe wymagania sprzętowe gry.

Studio Ninja Theory na razie ogłosiło wyłącznie minimalne wymagania sprzętowe dla gry Senua's Saga: Hellblade II. Trudno powiedzieć, czy optymalizacja wciąż trwa i konfiguracje rekomendowane dopiero zostaną potwierdzone, czy twórcy pozostaną wyłącznie przy minimalnej specyfikacji. Tak czy inaczej podane komponenty do najsłabszych nie należą, choć to co zostało opublikowane sugeruje, że gra będzie mocniej dociskać karty graficzne niż procesory.

W przypadku procesorów, twórcy zalecają posiadanie przynajmniej Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 2600. Minimalne wymagania co do kart graficznych celują w takie modele jak NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 5700 oraz Intel ARC A580. Dodatkowo twórcy rekomendują posiadanie minimum 16 GB pamięci RAM oraz nośnika SSD z 70 GB wolnej przestrzeni dyskowej. Ostatnie wymaganie dotyczy systemu operacyjnego i tutaj, według wpisu na Steam, gra wymagać będzie najnowszego Windows 11. Senua's Saga: Hellblade II zadebiutuje już 21 maja. Gra będzie dostępna wyłącznie drogą cyfrową w cenie 219 złotych na PC oraz w ramach abonamentu Game Pass (na PC i konsolach Xbox Series).

Źródło: Steam