Test laptopa Apple MacBook Air z procesorem M3. Całkiem wydajny i elegancki, ale czy warty swojej ceny?

Apple wprowadziło procesory ARM z rodziny M3 na rynek jesienią ubiegłego roku. Układy M3, M3 Pro oraz M3 Max trafiły do laptopów MacBook Pro w tym samym czasie, natomiast na tańsze modele MacBook Air musieliśmy czekać do marca tego roku. Nowe procesory nie zyskały jakieś specjalnej aprobaty, głównie z powodu relatywnie niewielkiego skoku wydajności względem poprzedników. Także współczynnik perf/wat nie uległ istotnej poprawie, co wielu zaskoczyło tym bardziej, że układy z rodziny M3 wyprodukowano w litografii TSMC N3B. Jakiś czas temu do testów otrzymaliśmy mniejszy wariant Apple MacBook Air z procesorem M3. Do codziennego użytku oraz do mało wymagającej pracy sprawdza się ten model całkiem nieźle. Jego atutem będzie także czas pracy na zasilaniu akumulatorowym.

Autor: Damian Marusiak

Apple MacBook Air z 2024 roku oferowany jest w dwóch rozmiarach - 13,6" oraz 15,3", jednakże z zewnątrz (oraz w sumie z wewnątrz) nie zaszły żadne istotne zmiany względem poprzednika. Taka sama obudowa, klawiatura czy touchpad. Również ekran pozostawiono dokładnie identyczny (w sensie o takich samych parametrach na papierze). Zmianą jeszcze oczywiście wprowadzenie nowszego procesora Apple M3, choć dla zdecydowanej większości nie będzie to wystarczający powód, by przykładowo przesiadać się z wersji z układem M2. Ba! Nawet posiadacze najbardziej podstawowego MacBooka Air z ARM M1 mogą kręcić nosem. Nowy układ M3, według deklaracji producenta, jest bardziej energooszczędny, co powinno bezpośrednio przełożyć się na czas pracy na zasilaniu akumulatorowym. Całość napędzana jest od początku na najnowszej wersji systemu macOS o nazwie Sonoma. Cena testowanej wersji to 7199 złotych.

Apple MacBook Air w tegorocznej wersji oferuje odświeżony procesor Apple M3. Testujemy wersję o rozmiarze 13,6" z 16 GB RAM i SSD 256 GB.

Procesor Apple M3 oferuje 8 rdzeni, w tym 4 typu Performance oraz 4 typu Efficient, a także 25 miliardów tranzystorów. Układ posiada również do 24 GB zunifikowanej pamięci RAM o przepustowości do 100 GB/s - jest to taka sama konfiguracja jak przy Apple M2. Producent przy tworzeniu układów z rodziny M3 zdecydował się także na przejście na niższy proces technologiczny. Wybrano oczywiście fabryki TSMC oraz litografię N3B. Pozwoliło to stworzyć nieco mniejsze układy, ale i z większą gęstością upakowania tranzystorów. Apple M3 posiada ich 25 miliardów, a dla porównania M2 oferuje 20 miliardów. Sumarycznie wydajność powinna być kilkanaście procent wyższa, zarówno pod kątem CPU jak i GPU - oczywiście w porównaniu do wcześniejszego modelu M2. Przy przejściu z M1 różnice powinny być mocniej odczuwalne, zwłaszcza w tych bardziej wymagających aplikacjach.

Apple M3 Apple M2 Apple M1 Architektura ARMv8.5-A ARMv8.5-A ARMv8.5-A Litografia TSMC N3B TSMC N5 TSMC N5 Tranzystory 25 mld 20 mld 16 mld Liczba rdzeni CPU 8C/8T (4P + 4E) 8C/8T (4P + 4E) 8C/8T (4P + 4E) Maks. zegar CPU 4.05 GHz (P-Core)

2,75 GHz (E-Core) 3,5 GHz 3,2 GHz Liczba rdzeni GPU 10 rdzeni GPU 10 rdzeni GPU 8 rdzeni GPU Cache L2 20 MB (16 + 4) 20 MB 16 MB Cache L3 8 MB 8 MB 8 MB Kontroler pamięci i przepustowość LPDDR5 (do 24 GB) do 100 GB/s LPDDR5 (do 24 GB) do 100 GB/s LPDDR4x (do 16 GB) do 50 GB/s Neural Engine 16 rdzeni, 16 TOPS 16 rdzeni, 15,8 TOPS 16 rdzeni, 11 TOPS

Do testów wybraliśmy model Apple MacBook Air z układem M3, 16 GB RAM oraz nośnikiem SSD o pojemności 256 GB. Tym razem producent nie poskąpił na osiągach podstawowego wariantu pojemnościowego, dzięki czemu sprzęt działa bardzo szybko w każdych warunkach. MacBooki Air z układami M3 mogą zostać sparowane z maksymalnie 24 GB pamięci RAM (zunifikowanej ponownie) oraz z magazynem SSD o pojemności do 2 TB. Oczywiście jak to bywa w przypadku Apple, firma każe płacić sobie za większe dyski jak za zboże, wobec czego wersja z 24 GB RAM oraz 2 TB SSD przekracza już 13 tysięcy złotych. Tymczasem nasza wersja to 7199 złotych. Dopłacamy niemal dwukrotność za dodatkowe 8 GB RAM oraz jakieś 1,7 TB dla magazynu.