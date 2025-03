Polski oddział Larian Studios oficjalnie wystartował. To już siódma placówka deweloperów gry Baldur's Gate 3

Studio Larian to obecnie jeden z najbardziej cenionych przez graczy podmiotów w branży gier komputerowych. Deweloperzy na przestrzeni lat robili wiele, by zadbać o swój wizerunek, czego kulminacją było wydanie w zeszłym roku idącej mocno pod prąd obecnym trendom gry Baldur’s Gate 3. Rozwój wywodzącego się z Belgii studia trwa w najlepsze. Dowodem na to jest otwarcie kolejnego (siódmego już) oddziału, tym razem w naszym rodzimym kraju.

Larian Studios posiada łącznie siedem placówek, umiejscowionych w różnych częściach świata. Możemy znaleźć wśród nich oddziały z Gent, Barcelony, Dublina, Guildford, Kuala Lumpur czy Quebec. Najnowszym jest jednak oddział polski, który zdecydowano się otworzyć w Warszawie. Twórcy bardzo cenionej w branży gry Baldur’s Gate 3 dynamicznie się rozrastają, czemu wydatnie pomógł na pewno olbrzymi sukces ich najnowszego dzieła. Jak możemy przeczytać we wpisie opublikowanym w serwisie X, Larian pracuje aktualnie nie nad jednym, ale nad dwoma nowymi tytułami. Oba projekty to ambitne gry z gatunku RPG, czyli tego, w którym Larian czuje się najlepiej. Nawet jeśli nie dorównają one rozmiarowi Baldrur’s Gate 3 (czyli produkcji na ponad 100 godzin), to i tak niezbędne jest do tego pokaźne zaplecze. Polski oddział ma odgrywać ważną rolę w procesie tworzenia tych produkcji.

