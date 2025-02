Twórca Baldur's Gate 3 ostrzega, w kontrze do Ubisoftu, przed dominacją modelu subskrypcyjnego w branży gier wideo

Usługi subskrypcyjne w branży gier komputerowych nie są tak popularne, jak na rynku filmów i muzyki. Wielu dużych wydawców chciałoby, żeby to się zmieniło. Dowodem jest chociażby niedawny wywiad z przedstawicielem Ubisoftu, który stwierdził, że takie przekształcenie rynku musi się dokonać. Przeciwne stanowisko prezentuje Swen Vincke - szef i założyciel Larian Studios, twórców jednej z najlepszych gier ostatnich lat, czyli Baldur’s Gate 3.

Swen Vincke, szef Larian Studios, nie jest wielkim zwolennikiem modelu subskrypcyjnego w branży gier. Stwierdził, że jego dominacja zabetonuje rynek, w rezultacie czego w ręce graczy trafi mniej dobrych tytułów.

Stanowisko Swena Vincke jest bezpośrednią odpowiedzią na niedawny wywiad Philippe Tremblaya z Ubisoftu, o którym ostatnio informowaliśmy. CEO Larian Studios prezentuje całkowicie odmienne stanowisko i przestrzega przed triumfem modelu subskrypcyjnego w branży. Jak twierdzi Vincke, jeśli zdominuje on rynek, treści prezentujące dobry poziom staną się trudniej dostępne, ponieważ tylko ściśle ograniczone grono osób będzie decydowało o tym, co trafi na rynek, a co zostanie pominięte. Warto przy tym odnotować, że pierwotnie Microsoft był bardzo sceptyczny w stosunku do Baldur’s Gate 3. To się oczywiście zmieniło po premierze, ale gdyby subskrypcje dominowały w tej branży, to mogłoby się skończyć na tym, że gra nie trafiłaby na żadną z platform, nawet jeśli sami twórcy tego by chcieli.

Jak zaznacza szef Larian Studios, subskrypcje działają na bazie relacji pomiędzy kosztami a korzyściami. Ostatecznym celem jest maksymalizacja zysku i choć Vincke nie odrzuca tego podejścia, to przestrzega przed monopolem modelu subskrypcyjnego. Już teraz bowiem rynek jest zależny od kilku platform dystrybucji cyfrowej. Uzyskanie dominującej pozycji przez model abonamentowy doprowadziłoby do jeszcze większego zabetonowania rynku. CEO Larian określa taką sytuację jako brutalną i okrutną. To preferencja określonej usługi subskrypcyjnej decydowałaby o tym, jakie gry są tworzone, a to z pewnością nie byłoby korzystne dla graczy. Jednocześnie Vincke potwierdził po raz kolejny, że gry studia nie trafią do żadnej usługi subskrypcyjnej. Jedną z motywacji jest chęć podtrzymania tradycyjnego modelu dystrybucji gier i upewnienia się, że nie zniknie on z rynku.

Whatever the future of games looks like, content will always be king. But it’s going to be a lot harder to get good content if subscription becomes the dominant model and a select group gets to decide what goes to market and what not. Direct from developer to players is the way. https://t.co/wEUvd5adt0 — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) January 17, 2024

Źródło: @LarAtLarian (X), PC Gamer