Baldur's Gate 3 zdominowało ceremonię wręczenia nagród BAFTA Games Awards 2024. Nie zabrakło także polskiego akcentu

Baldur’s Gate 3 stało się prawdziwym fenomenem w branży gier komputerowych. Produkcje cechujące się tak wysoką jakością wykonania bardzo rzadko trafiają ostatnio w ręce graczy. Tytuł Larian Studios został okrzyknięty najlepszą grą ostatnich lat, co potwierdzają liczne nagrody branżowe. Deweloperzy odnieśli duży sukces także podczas BAFTA Games Awards 2024, gdzie Baldur’s Gate 3 zdeklasowało swoich konkurentów pod kątem liczby zdobytych nagród.

Ceremonia BAFTA Games Awards odbywa się od 2004 roku i jej głównym celem jest uhonorowanie twórców najlepszych dzieł w branży elektronicznej rozrywki. Choć impreza nie ma aż tak prestiżowego charakteru, jak jej odpowiednik filmowy, to i tak jest istotnym wydarzeniem dla twórców oraz graczy. Tegoroczna edycja nie przyniosła większych zaskoczeń, ponieważ najwięcej nagród przyznano grze Baldur’s Gate 3. Produkcja studia Larian wygrała nagrody w kategoriach na najlepszą grę, narrację, muzykę oraz wybór graczy. Wyróżniony został także Adrew Wincott, który wcielił się w rolę diabła Raphaela.

Tytuł Deweloper Debiutująca gra Venba Visai Games Osiągnięcie dźwiękowe Alan Wake 2 Remedy Entertainment Multiplayer Super Mario Bros Wonder Nintendo Ewoluująca gra Cyberpunk 2077 CD Projekt RED Projekt gry Dave The Diver Mintrocket Brytyjska gra Viewfinder Sad Owl Studios Osiągnięcie artystyczne Alan Wake 2 Remedy Entertainment Nowa marka Viewfinder Sad Owl Studios Narracja Baldur's Gate 3 Larian Studios Aktor w roli wspierającej Andrew Wincott (Baldur's Gate 3) Larian Studios Gra familijna Super Mario Bros Wonder Nintendo Animacja Hi-Fi Rush Tango Gameworks Muzyka Baldur's Gate 3 Larian Studios Gra wykraczająca poza rozrywkę Tchia Awaceb Osiągnięcie techniczne The Legend of Zelda:

Tears of the Kingdom Nintendo Aktor w roli pierwszoplanowej Nadji Jeter (Marvel's Spider-Man 2) Insomniac Games Wybór graczy EE Baldur's Gate 3 Larian Studios Najlepsza gra Baldur's Gate 3 Larian Studios Nagroda specjalna SpecialEffect -------------------

Podczas ceremonii nie zabrakło także polskiego akcentu. Nagrodę dla najlepiej ewoluującej gry otrzymał Cyberpunk 2077. CD Projekt RED z pewnością na nią zasłużył, ponieważ tytuł studia przeszedł bardzo długą drogę od dnia swojej premiery i dzisiaj prezentuje najwyższą jakość. Powody do zadowolenia może mieć także Nintendo, które zgarnęło łącznie trzy nagrody: za najlepszy multiplayer i najlepszą grę rodzinną (Super Mario Bros Wonder) oraz za najlepsze osiągnięcie techniczne (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom). Ostatnia z wymienionych nagród może budzić pewne kontrowersje, ponieważ wydaje się, że pod względem technicznym znacznie wyższy poziom prezentuje Alan Wake 2. Ostatecznie jednak Remedy Entertainment także nie ma powodów do narzekań, ponieważ ich produkcja wygrała w kategoriach na najlepsze osiągnięcie dźwiękowe oraz artystyczne.

