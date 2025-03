Baldur's Gate 3 - twórcy zapowiadają szersze wsparcie dla modów. Mają one trafić także do konsolowych wersji gry

Baldur’s Gate 3 to szeroko chwalona przez graczy i krytyków produkcja, a także zdobywca niejednego tytułu gry roku. Choć ostatni duży patch wprowadził trochę problemów, to twórcy intensywnie pracują nad wyeliminowaniem nowych błędów. Do pełni szczęścia brakuje graczom w zasadzie tylko jednego - oficjalnego i rozbudowanego wsparcia dla modyfikacji. Słowa jednego z pracowników Larian Studios dają nadzieję, że to się wkrótce zmieni.

Baldur's Gate 3 może w perspektywie kilku miesięcy otrzymać oficjalne i rozbudowane wsparcie dla modów. Jak pochwalił się jeden z pracowników Larian Studios, dotyczy to także konsolowych edycji tytułu.

Do Baldur’s Gate 3 nie brakuje modów, nawet pomimo faktu, że studio Larian nie opublikowało oficjalnych narzędzi umożliwiających ich tworzenie. Marzeniem wielu graczy jest zapewne edytor, który pozwalałby na przygotowanie własnych obszarów i przygód. Nie jest do końca jasne, czy otrzymamy aż tak rozbudowane narzędzia w przyszłości, ale Michael Dowse, pełniący funkcję dyrektora wydawniczego Larian Studios, podzielił się ciekawymi informacjami dotyczącymi tego zagadnienia. Jak możemy przeczytać we wpisie na portalu X, deweloperzy pracują nad rozbudowanym i cross-platformowym wsparciem dla modyfikacji. Na szczegóły jeszcze trochę zapewne poczekamy, ale przedstawiciel studia twierdzi, że twórcy mają już przygotowany odpowiedni system. Wymaga on jednak dalszych testów i pracy. Trwają też w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami społeczności zrzeszonej wokół gry.

We have a system but it needs to be tested and still requires work. We’re excited about it. I understand that it suck’s when the game is updated and mods break. Our community teams will start talking with and looping in modding community. For now, work continues :) — Very AFK (@Cromwelp) February 22, 2024

Słowo "cross-platformowy" sugeruje, że planowane jest także wsparcie dla modów w konsolowych wersjach gry, co byłoby olbrzymim osiągnięciem. Modyfikacje są bowiem zjawiskiem charakterystycznym niemal wyłącznie dla gier PC-towych. Możliwość modowania Baldur’s Gate 3 na konsolach potwierdza także wpis na oficjalnym Discordzie Larian Studios, z którego wynika, że całość powstaje we współpracy z właścicielami platform. Nie można wykluczyć, że wspomniany system to coś na wzór na przykład Bethesda Creation Club, w ramach którego można pobierać modyfikacje z poziomu samej gry. W tym przypadku będzie on jednak przypuszczalnie całkowicie darmowy. Gracze na wszystkich platformach mają otrzymać możliwość instalacji modów obejmujących takie aspekty gry, jak klasy, interfejs, zaklęcia oraz niektóre zasoby i mechaniki.

Źródło: @Cromwelp (X), PC Gamer