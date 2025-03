Baldur's Gate 3 triumfuje w nagrodach D.I.C.E., a Larian Studios wypuszcza kolejną, bardzo dużą aktualizację

Triumf Larian Studios jest doprawdy trudny do zakwestionowania. W zeszłym roku trzecia cześć Baldur's Gate wyszła z trwającego dobre kilka lat wczesnego dostępu, podbijając światową branżę. Posypały się nagrody i pochwały zarówno ze strony recenzentów, jak lwiej części graczy - najpierw pecetowców, a potem kolejno posiadaczy konsol aktualnej generacji PlayStation oraz Microsoftu. Ale to nadal nie koniec pracy belgijskiego studia, które stale doskonali swój projekt.

Baldur's Gate 3 otrzymało kolejne wyróżnienia w trakcie tegorocznej imprezy D.I.C.E. Awards, zostając między innymi grą roku. Co więcej, Larian Studios przygotowało kolejną porcję licznych usprawnień w nowym patchu.

Zacznijmy może od samej aktualizacji. Można ją pod pewnymi względami określić jako "walentynkowy patch", choć z pewnością byłoby to spore uproszczenie. Owszem, wśród nowych animacji znajdą się także te dotyczące pocałunków, ale to zaledwie czubek góry lodowej. Nasi towarzysze nie będą też już koniecznie stać bezczynnie w obozie, w międzyczasie na przykład ostrząc swoją broń. Naprawiono kolejną porcję bugów czy popsutych animacji (np. uderzenie tarczą działa już jak trzeba), a w trakcie dialogów gra będzie już we właściwy sposób podkreślać naszego awatara. Do tego chociażby w Honour Mode bossowie dostali jeszcze kilka legendarnych akcji, którymi mogą zaskoczyć naszych bohaterów. Mówimy zatem o sporym pakiecie - wersje PC i Steam Deck będą potrzebowały aż 150 GB wolnego miejsca do instalacji.

Jeśli chodzi nagrody D.I.C.E. - nagród, które przyznaje Akademia Sztuk i Nauk Interaktywnych (Academy of Interactive Arts & Sciences) - obyło się bez większych niespodzianek, przynajmniej w kluczowych kategoriach. Baldur's Gate zostało grą roku, przy okazji otrzymując także cztery inne nagrody. Co ciekawe, aż sześć statuetek dostał Marvel's Spider-Man 2, czyli jeden z większych przegranych największych plebiscytów poprzednich miesięcy na czele z The Game Awards. A oto pełna rozpiska tegorocznych laureatów D.I.C.E. Awards:

Najlepsze animacje:

Final Fantasy 16

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Mortal Kombat

Super Mario Bros. Wonder

Najlepsza dyrekcja artystyczna:

Alan Wake 2

Hogwarts Legacy

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

Najlepsza postać:

Alan Wake 2 - Saga Anderson

Baldur’s Gate 3 - Astarion

Baldur’s Gate 3 - Karlach

Marvel’s Spider-Man 2 - Miles Morales

Thirsty Suitors - Jala

Najlepsze muzyka oryginalna:

Alan Wake 2

Diablo IV

Marvel’s Spider-Man 2

Planet of Lana

Star Wars Jedi: Survivor

Najlepszy projekt dźwięku:

Alan Wake 2

Cocoon

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Najlepsza opowieść:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Dave the Diver

Thirsty Suitors

Venba

Najlepsze osiągnięcia techniczne:

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Hogwarts Legacy

The Finals

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepsza gra akcji:

Armored Core 6 Fires of Rubicon

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Remnant II

Najlepsza gra przygodowa:

Alan Wake 2

Cocoon

Dave the Diver

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepsza gra rodzinna:

Disney Illusion Island

Fae Farm

Hello Kitty Island Adventure

Midnight Girl

Super Mario Bros. Wonder

Najlepsza bijatyka:

Granblue Fantasy Versus: Rising

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Najlepsza gra wyścigowa:

F-Zero 99

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged

Lego 2K Drive

Najlepsza gra RPG:

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Diablo 4

Final Fantasy 16

Starfield

Najlepsza gra sportowa:

EA Sports FC 24

MLB The Show 23

WWE 2K23

Najlepsza stragia/symulacja:

Against the Storm

Cobalt Core

Dune: Spice Wars

The Last Spell

Wartales

Nagroda za „immersyjny realizm”:

Asgard’s Wrath 2

Assassin’s Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain

Vertigo 2

We Are One

Najlepsza gra AR/VR:

Asgard’s Wrath 2

Assassin’s Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain

Vampire: The Masquerade - Justice

Vertigo 2

Najlepsza gra niezależna:

Cocoon

Dredge

El Paso, Elsewhere

Thirsty Suitors

Venba

Najlepsza gra mobilna:

Gubbins

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Terra Nil

What the Car?

Najlepsza gra sieciowa:

Call of Duty: Modern Warfare 3

Diablo 4

Omega Strikers

Street Fighter 6

The FInals

Najlepszy projekt:

Baldur’s Gate 3

Cocoon

Dave the Diver

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Najlepsza reżyseria:

Baldur’s Gate 3

Cocoon

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Gra roku:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cocoon

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

From quality-of-life improvements and bug fixes to new animations and cinematics, Patch 6 is now live on PC, PlayStation, and Xbox!



Read the highlights on Steam: https://t.co/yXp37vSHwd



Or catch up on the full patch notes at: https://t.co/3u5tV8Pjm3 https://t.co/0zbGFKOKnk — Larian Studios (@larianstudios) February 16, 2024

