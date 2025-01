Baldur's Gate 3 - studio Larian reaguje na kontrowersyjne bany, które otrzymali niektórzy użytkownicy konsoli Xbox

Po wielu miesiącach oczekiwań, w grudniu zeszłego roku gracze korzystający z konsol Xbox Series X|S otrzymali wreszcie dostęp do jednej z najlepszych gier ostatnich lat, czyli Baldur’s Gate 3. Niektórzy z nich doświadczyli ostatnio nieoczekiwanych trudności. W grze znajdują się także bardziej pikantne sceny, których treść, jak się okazuje, może być przyczyną otrzymania bana na platformie Microsoftu. Na szczęście studio Larian pracuje już nad tym problemem.

Konsole Xbox posiadają specjalną funkcję, która automatycznie wysyła na serwery Microsoftu zapisane klipy z rozgrywki. Część graczy doświadczyło z tego tytułu niemałych problemów. W przesłanych materiałach wideo znalazły się pikantne sceny z gry Baldur’s Gate 3. Okazuje się, że stały się one przyczyną rocznego bana dla niektórych osób. Niewiele pomógł tutaj kontakt z samym Microsoftem, który podtrzymał karę. Oczywiście konsola we własnym zakresie nie zapisuje materiałów wideo. Konieczne jest skorzystanie przez użytkownika z odpowiedniej funkcji. Xbox rejestruje, co prawda, ostatnie 30 sekund rozgrywki, ale plik nie jest zachowywany, jeśli użytkownik tego nie zechce. Ostatecznie nie możemy mieć pewności, że przesłanie wspomnianych materiałów wideo odbyło się całkowicie nieintencjonalnie.

Do sprawy odniósł się na platformie X jeden z przedstawicieli studia Larian. Sprawa została określona jako "irytująca i niefajna". Trwają ponoć dyskusje z firmą Microsoft na temat rozwiązania tego problemu. Na tę chwilę trudno powiedzieć, czy z poszkodowanych użytkowników ban zostanie zdjęty. Wydaje się, że jedynym sposobem uniknięcia problemów jest póki co wyłączenie treści przeznaczonych dla graczy dorosłych w menu gry lub niekorzystanie z nagrywania wbudowanego w konsolę Xbox. Można mieć słuszne wątpliwości, czy właściwe jest banowanie graczy za przesyłane klipy, w sytuacji gdy dana gra jest oficjalnie dostępna na platformie Xbox. Jak zauważył jeden z użytkowników serwisu X, w praktyce uniemożliwia to bowiem przygotowanie materiałów wideo z pewnych fragmentów rozgrywki, jeśli dany autor korzysta z systemu nagrywania wbudowanego w konsolę.

We’ve seen the reports that some players got banned or otherwise faced issues on Xbox having uploaded screenshots/videos of their ‘gameplay content’. We’re in discussion with Microsoft, and we’re looking into it. Annoying and uncool. pic.twitter.com/FNviQnX8Oh