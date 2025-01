Baldur's Gate 3 - gra nie otrzyma ani DLC, ani pełnoprawnej kontynuacji. Larian Studios zajmie się teraz nowym projektem

Olbrzymi sukces Baldur’s Gate 3 zaskoczył nawet samych twórców. Produkcja zdobyła powszechne i nadzwyczajne uznanie wśród graczy oraz krytyków, zdobywając liczne tytuły gry roku, a także zarabiając pokaźną sumę pieniędzy dla deweloperów. Wydaje się, że naturalnym krokiem w takim przypadku jest wykorzystanie sukcesu i przygotowanie dodatków fabularnych lub pełnoprawnej kontynuacji. Studio Larian ma jednak zupełnie inne plany na przyszłość.

Studio Larian żegna się z marką Baldur's Gate i systemem Dungeons & Dragons. Nie otrzymamy ani fabularnych DLC, ani kontynuacji cyklu. Stojący na czele firmy Swen Vincke zapowiada zupełnie nowy projekt.

W trakcie odbywającej się właśnie konferencji GDC 2024, Baldur’s Gate 3 zdobyło kolejne cztery nagrody: gry roku, nagrodę za najlepszą narrację, najlepszy projekt i nagrodę publiczności. Była to też okazja dla stojącego na czele belgijskiej firmy Swena Vincke do zarysowania ogólnych planów na przyszłość. Po sukcesie Baldur’s Gate 3 gracze są spragnieni fabularnych DLC, a także zapowiedzi kontynuacji cyklu. Niestety wszystko wskazuje na to, że będą musieli obejść się smakiem. Jak stwierdził Vincke, Larian Studios to firma wielkich idei, która nie nadaje się do tworzenia DLC czy większych dodatków: „Życie jest zbyt krótkie. Nasze ambicje są bardzo duże” - powiedział szef firmy podczas konferencji.

Vincke kategorycznie i wprost odrzucił możliwość opracowania rozszerzeń do Baldur’s Gate 3, zaznaczając przy tym, że wie, iż postępuje tym samym wbrew oczekiwaniom graczy. Co jednak istotniejsze, w tej samej wypowiedzi odrzucił także możliwość przygotowania kolejnej pełnoprawnej gry z cyklu lub innej produkcji bazującej na systemie Dungeons & Dragons. Studio ma zamiast tego wykonać krok do przodu i przygotować coś nowego. Trudno jednak powiedzieć, czy chodzi tu o jakąś zupełnie nową markę, czy po prostu o kolejny duży projekt osadzony w świecie znanym z cyklu Divinity: Original Sin. Słowa szefa Larian Studios są dla wielu graczy dużym rozczarowaniem. Niektórzy mieli nadzieję, że firma pokusi się nawet o przygotowanie nowej gry osadzonej w uniwersum Planescape, po tym jak Wizards of the Coast zdecydowało się je odświeżyć. Teraz już wiemy, że to na pewno nie nastąpi. Szkoda, ponieważ wydaje się, że studio Larian jest jednym z nielicznych podmiotów, które byłyby w stanie udźwignąć taki projekt.

