Digital Dragons 2024 - rozdano nagrody dla najlepszych polskich gier. Wśród zwycięzców studio CD Projekt RED

Każdego roku w branży gier odbywa się wiele wydarzeń, które mają na celu wyróżnienie twórców starających się dostarczać na rynek bardzo dobre produkcje. Oprócz całkiem znanego The Game Awards możemy liczyć również na polską galę Digital Dragons, która ma miejsce w Krakowie. Nagrody są przyznawane głównie polskim studiom, jednak nie brakuje także zagranicznego akcentu. Tym razem bez żadnych niespodzianek na podium stanęło CD Projekt RED.

Na wydarzeniu Digital Dragons 2024 wręczono już wszystkie nagrody dla polskich i zagranicznych twórców gier, którzy w 2023 roku dostarczyli na rynek świetne produkcje. Oprócz głównego wyróżnienia za najlepszą grę znalazły się również nagrody za zwycięstwo w określonej kategorii.

Wydarzenie Digital Dragons odbywa się już od 2012 roku, jednak dopiero tym razem organizatorzy postanowili transmitować galę na żywo w internecie. Podczas rozdania nagród uczestnicy mogli liczyć także na występ wokalistki Carolin Mrugały znanej pod pseudonimem Wønder. W kategorii najlepszej polskiej produkcji 2023 roku nominowanych było 5 gier (w tym jedno DLC): Against the Storm, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, RoboCop: Rogue City, The Invincible oraz Witchfire. Ostatecznie zwycięstwo przypadło studiu CD Projekt RED, więc bez większego zaskoczenia biorąc pod uwagę wszystkie produkcje. Jeśli natomiast mówimy o nagrodzie za najlepiej zaprojektowaną grę, to na podium stanęło studio Eremite Games ze swoim Against the Storm.

W przypadku najbardziej wyróżniającego się tytułu pod względem oprawy wizualnej najlepszy okazał się tytuł Inkulinati, który co ciekawe wygrał z produkcją Ghostrunner 2 od One More Level. Do grona zwycięzców zaliczył się również Niezwyciężony, który został laureatem kategorii świetnej ścieżki dźwiękowej i ogólnego udźwiękowienia produkcji. Jedyne DLC do Cyberpunka 2077 załapało się także na wygranie nagrody za najlepszą narrację w grach. W specyficznym segmencie gier, a więc produkcjach mobilnych, najlepiej wypadł tytuł Hero Legacy: Adventure RPG. Na koniec pozostał wspomniany zagraniczny akcent - tytuł najlepszej gry w tej kategorii uzyskała produkcja Baldur's Gate 3.

Best Polish Game 2023 - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (CD Projekt RED)

- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (CD Projekt RED) Best Polish Game Design 2023 - Against the Storm (Eremite Games)

- Against the Storm (Eremite Games) Best Polish Game Visual Art 2023 - Inkulinati (Yaza Games)

- Inkulinati (Yaza Games) Best Polish Game Audio 2023 - The Invincible (Starward Industries)

- The Invincible (Starward Industries) Best Polish Narrative 2023 - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (CD Projekt Red)

- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (CD Projekt Red) Best Polish Mobile Game 2023 - Hero Legacy: Adventure RPG (BoomBit Games)

- Hero Legacy: Adventure RPG (BoomBit Games) Best Foreign Game 2023 - Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Źródło: YouTube @Remigiusz Maciaszek, Digital Dragons