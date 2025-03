AMD EPYC 4004 - nowa seria procesorów Zen 4, przygotowana z myślą m.in. o niewielkich serwerach i twórcach treści

Już jakiś czas temu w sieci pojawiały się pierwsze sygnały, że AMD planuje wydać nową serię procesorów z linii EPYC, tym razem jednak w pełni kompatybilnych z podstawką AM5. Na oficjalną zapowiedź nie musieliśmy czekać bardzo długo, jako że już dzisiaj producent ogłosił kilka nowych wariantów procesorów, przygotowanych z myślą o niewielkich firmach i serwerach lub pod konkretne zastosowania np. dla twórców treści. Procesory AMD EPYC 4004 wkrótce trafią do sprzedaży, a niektóre warianty doczekają się również pamięci 3D V-Cache.

AMD oficjalnie ogłasza serię procesorów EPYC 4004, kompatybilnych z podstawką AM5. Oferują do 16 rdzeni Zen 4, a ich głównym zastosowaniem są niewielkie serwery, wykorzystywanie przez twórców treści lub do branży E-Commerce oraz dla osób zajmujących się tworzeniem oprogramowania.

Procesory AMD EPYC 4004 przygotowano z myślą o małych i średnich biznesach, dla twórców treści, dla branży E-Commerce oraz przykładowo dla osób zajmujących się tworzeniem kodów i oprogramowania. Układy EPYC 4004 są w pełni kompatybilne z podstawką AM5, a nawet są zgodne z układami chłodzenia, przygotowanymi pierwotnie pod socket AM4. AMD EPYC 4004 dostępne będą w wariantach począwszy od 4 rdzeni aż do 16 rdzeni. Najniższy w hierarchii będzie AMD EPYC 4124P (4C/8T) w cenie 149 dolarów, natomiast najdroższe będą modele AMD EPYC 4564P (16C/32T) oraz EPYC 4584PX (16C/32T + 3D V-Cache). Obie jednostki wyceniono na 699 dolarów.

EPYC 4564P EPYC 4584PX EPYC 4464P EPYC 4484X EPYC 4364P EPYC 4344P EPYC 4244P EPYC 4124P Rdzenie Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Litografia TSMC N5 + N6 Rdzenie / wątki 16C/32T 16C/32T 12C/24T 12C/24T 8C/16T 8C/16T 6C/12T 4C/8T Zegar bazowy 4,5 GHz 4,2 GHz 3,7 GHz 4,4 GHz 4,5 GHz 3,8 GHz 3,8 GHz 3,8 GHz Zegar Turbo 5,7 GHz 5,7 GHz 5,4 GHz 5,6 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,1 GHz 5,1 GHz Układ iGPU Radeon 610M (2 CU RDNA 2) Kontroler RAM DDR5 5200 MHz Maks. obsługiwany RAM 192 GB (z ECC) 3D V-Cache Tak Nie TDP 170 W 120 W 65 W 120 W 105 W 65 W 65 W 65 W Cena 699 USD 699 USD 429 USD 599 USD 399 USD 329 USD 229 USD 149 USD

Procesory AMD EPYC 4004 obsługują m.in. magistralę PCIe 5.0 oraz pamięci DDR5. Oficjalny kontroler jest taki sam jak w konsumenckich Ryzenach 7000, a więc mowa o DDR5 5200 MHz. Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM to 192 GB w każdym z zaprezentowanych układów i mowa także o pamięci ECC, a więc zgodnej z korekcją błędów. Nie brakuje ponadto zintegrowanych układów graficznych Radeon 610M, opartych na architekturze RDNA 2. W oficjalnych materiałach prasowych, AMD porównuje procesory EPYC 4004 do układów Intel Xeon E-2400. Przykładowo EPYC 4584PC (wariant z 3D V-Cache) ma oferować średnio o 70% wyższą wydajność, o 50% wyższą wydajność w stosunku do ceny procesora oraz o około 50% lepszy współczynnik wydajności na wat. Według kolejnych deklaracji producenta, każdy z procesorów EPYC 4004 oferuje również niższy koszt w stosunku do liczby zastosowanych rdzeni. Najlepiej miałby tutaj wypadać EPYC 4464P z 12 rdzeniami, TDP 65 W i ceną 429 dolarów, gdzie średni koszt jednego rdzenia to około 36 dolarów. Dla osób, które potrzebują w miarę przystępnych cenowo procesorów pod niewielkie serwery lub konkretne biznesowe zastosowania, nowe układy EPYC 4004 mogą się bardzo ciekawym rozwiązaniem.

