OpenAI wycofuje jeden z głosów, którym operuje ChatGPT. Powodem zbytnie podobieństwa do znanej aktorki

Rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą nie tylko korzyści, ale także poważne zagrożenia. Jednym z nich jest potencjalna możliwość naruszenia praw autorskich. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku głosu Sky, który wykorzystuje ChatGPT. Firma OpenAI zdecydowała się go wycofać na czas nieokreślony po tym, gdy wiele osób dopatrzyło się zbytnich podobieństw do głosu, którym operuje znana aktorka - Scarlett Johansson.

W ocenie wielu komentatorów, głos Sky, który trafił niedawno do usługi ChatGPT, wykazuje znaczące podobieństwa do głosu Scarlett Johansson. Wybuchła z tego powodu duża burza medialna w USA.

Model językowy GPT-4o wprowadził system, który teoretycznie pozwala sztucznej inteligencji naśladować emocje obecne w głosie prawdziwego człowieka. Możliwa staje się zatem rozmowa z usługą ChatGPT niemal jak z prawdziwym człowiekiem. Nie obyło się jednak bez poważnych kontrowersji. Okazuje się, że głos Sky wykazuje istotne podobieństwa do głosu, którym operowała Scarlett Johansson w filmie "Ona" z 2013 roku. Ciekawostką jest fakt, że aktorka wcieliła się tam w rolę sztucznej inteligencji o nazwie Samantha. Z powodu podobieństw wybuchła spora burza medialna, której efektem jest oficjalne oświadczenie Johansson oraz wycofanie Sky na czas nieokreślony. OpenAI zapewnia przy tym, że bazą dla głosu, którym posługuje się sztuczna inteligencja, były próbki innej profesjonalnej aktorki.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Johansson była ponoć w przeszłości proszona przez Sama Altmana o użyczenie swojego głosu do usługi ChatGPT. Uzyskał on jednak odpowiedź odmowną, gdy aktorka usłyszała wersję demonstracyjną głosu AI bazującego na jej próbkach. W obecnej sytuacji nie można wykluczyć, że i tak je w jakimś stopniu wykorzystano. O wyraźnych podobieństwach mówią bowiem zarówno członkowie rodziny aktorki, jak i społeczność internetowa. Z tego powodu Johansson postanowiła podjąć kroki prawne przeciwko firmie OpenAI. Firma zarządzana przez Altmana otrzymała żądanie usunięcia z przestrzeni publicznej głosu Sky i zaprezentowanie, w jaki dokładnie sposób go stworzono. Do pierwszej prośby spółka już się dostosowała. Johansson oczekuje również wprowadzenia rozwiązań prawnych, które zapobiegną kolejnym przypadkom naruszenia praw autorskich przez AI.

Źródło: CNN