GPT-4o - nowy model AI już oficjalnie. ChatGPT zyskał większe możliwości, dostęp do internetu i aplikację na macOS

OpenAI zaprezentowało właśnie nowy model językowy GPT-4o (omni), z którego możemy skorzystać już teraz poprzez usługę ChatGPT. Nowość jest w stanie szybciej generować odpowiedzi i lepiej analizować przesyłane materiały, a przy tym ma dostęp do internetu. Już wkrótce zostanie udostępniony nowy tryb, który wprowadzi konwersację głosową na niemal ludzkim poziomie. Niestety z GPT-4o można korzystać obecnie tylko w nieco ograniczonym zakresie.

OpenAI oficjalnie wprowadziło model GPT-4o do swoich usług. Skorzystamy z niego zarówno w przeglądarce oraz aplikacji mobilnej, jak i w zupełnie nowym programie dla systemu macOS. Możemy liczyć na większe możliwości, a z czasem na bardziej ludzką interakcję.

Nowość została usprawniona pod kątem przetwarzania tekstu, audio i obrazu. Na dodatek niebawem pojawi się nowy tryb Voice Mode (dla subskrybentów ChatGPT Plus wersja alpha będzie dostępna w ciągu kilku tygodni), którego działanie zostało już zaprezentowane. Dzięki niemu będziemy w stanie prowadzić konwersację z chatbotem niemal w czasie rzeczywistym, wszak średni czas odpowiedzi wyniesie zaledwie 320 milisekund. Na dodatek, jako że jest to model multimodalny, GPT-4o może również odczytywać ludzkie emocje. Sporej poprawie ulegnie sam głos chatbota, ponieważ stanie się dużo bardziej naturalny (można się o tym przekonać, oglądając udostępnione materiały wideo, które umieszczono na dole tego materiału). Już teraz możemy przejść na stronę internetową z usługą ChatGPT i wybrać nowy model GPT-4o. Dla użytkowników bez subskrypcji jest on bardziej ograniczony, choć nie sprecyzowano w jakim stopniu. Jeśli dana osoba wykorzysta dzienny limit, to dalsza konwersacja będzie prowadzona przez model GPT-3.5. Abonenci ChatGPT Plus mają natomiast 5-krotnie większy limit dzienny.

Teraz możemy przesłać obraz i dyskutować na jego temat, a chatbot poda nam dużo bardziej szczegółowe informacje, a także odniesie się do innych powiązanych z nim aspektów. Bez problemu zanalizuje też materiały tekstowe i utworzy dla nas wykresy albo dokona odpowiedniego podsumowania treści. W końcu ChatGPT może skorzystać również z dostępu do internetu, a użytkownicy mogą wybierać inne modele GPT ze sklepu - są one tworzone przez OpenAI lub społeczność. Użytkownicy systemu macOS już teraz mogą pobrać aplikację ChatGPT, która w przystępniejszy sposób pozwoli korzystać z obecnych możliwości chatbota. Przy okazji dostęp do interfejsu API jest teraz o połowę tańszy. Więcej dowiemy się pod tym adresem.

