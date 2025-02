Apple i OpenAI mogły porozumieć się w kwestii wykorzystania funkcji oferowanych przez ChatGPT w systemie iOS 18

Choć Apple traci obecnie sporo do liderów rynku sztucznej inteligencji, to trwają prace, by doprowadzić do zmniejszenia tego dystansu. Amerykańska spółka przygotowuje od pewnego czasu własne elementy AI, ale wiele wskazuje na to, że integralną częścią systemu iOS 18 stanie się rozwiązanie postrzegane do tej pory jako konkurencyjne. Chodzi tutaj o wykorzystanie na szerszą skalę usługi ChatGPT. Finalizowane ma być w tej sprawie porozumienie z OpenAI.

Apple i OpenAI będą prawdopodobnie współpracować przy implementacji funkcji AI w systemie iOS 18. ChatGPT ma zostać wykorzystany między innymi do wzbogacenia możliwości wirtualnej asystentki Siri.

Nie da się zaprzeczyć, że Apple przespało wejście na rynek AI. Firmę wyprzedziły między innymi takie podmioty, jak Microsoft czy Google. Tworzenie od podstaw własnego modelu językowego jest czasochłonne i dosyć kosztowne. Może to tłumaczyć częściowo doniesienia serwisu Bloomberg, który poinformował o domniemanym porozumieniu pomiędzy Apple i OpenAI. W rezultacie, z systemem iOS 18 zostaną zintegrowane funkcje bazujące na usłudze ChatGPT. Leżące u jej podstaw modele językowe pozwolą wzbogacić między innymi funkcje wirtualnej asystentki Siri. Współpraca zakłada jednak ponoć także implementację sztucznej inteligencji w innych aplikacjach, które są dostarczane standardowo wraz ze sprzętem Apple. Jeśli doniesienia te potwierdzą się, może to oznaczać, że Apple porzuciło pomysł, by większość obliczeń AI była początkowo dokonywana lokalnie.

Zastosowanie elementów ChatGPT w systemie iOS 18 może pozwolić Apple na znaczące nadrobienie dystansu, który dzieli firmę od liderów na rynku AI. Współpraca z twórcami najpopularniejszego chatbota nie jest też czymś, czego należy się wstydzić. Nawet Microsoft, który posiada przecież olbrzymi potencjał finansowy, zdecydował się skorzystać z bazy oferowanej przez OpenAI, choć należy zaznaczyć, że spółka z Redmond miała duży wkład finansowy w firmę zarządzaną przez Sama Altmana. Doniesienia wskazują też, że Apple prowadziło rozmowy z Google w celu wykorzystania w swoim systemie usługi Gemini, ale nie znamy obecnie na ten temat żadnych szczegółów. System iOS 18 trafi na rynek w drugiej połowie bieżącego roku, wraz z premierą smartfonów iPhone 16.

Źródło: Bloomberg, WCCFTech