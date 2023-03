Microsoft 365 Copilot - zestaw funkcji opartych na AI, które zrewolucjonizują sposób korzystania z pakietów biurowych

Jest już przesądzone, że technologie korzystające z potencjału sztucznej inteligencji zrewolucjonizują wiele aspektów naszego życia. Firma Microsoft jest obecnie jednym z liderów wdrażania tych zmian. Zaprezentowano właśnie zestaw funkcji Microsoft 365 Copilot, który przekształci całkowicie zasady korzystania z pakietów biurowych. Pozwoli to na automatyzację bardzo wielu zadań, które do tej pory musiały być wykonywane ręcznie.

Microsoft 365 Copilot to zestaw funkcji bazujących na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, który umożliwi automatyzację wielu zadań wykonywanych w ramach pakietu biurowego amerykańskiej firmy.

Bezprecedensowe zmiany obejmą niemal wszystkie elementy składowe pakietu biurowego Microsoftu. Ma to pozwolić na wyzwolenie pełnego potencjału kreatywności oraz produktywności użytkowników oprogramowania. Copilot zostanie całkowicie zintegrowany z aplikacjami Word, Excel, PowerPoint, Outlook oraz Teams. Nazwa oczywiście odpowiada precyzyjnie charakterowi nowych funkcji. Sztuczna inteligencja ma stać się pewnego rodzaju asystentem, który w porozumieniu z człowiekiem wyręczy go w wielu zadaniach. Nigdy wcześniej nie byliśmy świadkami implementacji AI do tak powszechnych czynności.

Word już wkrótce będzie w stanie sam przygotować szkic całego dokumentu na podstawie bardzo zwięzłych wskazówek. Wykorzysta do tego celu nie tylko bazę danych, na których AI się szkoliło, ale także bardziej spersonalizowane informacje przechowywane przez daną organizację czy firmę. Copilot będzie w stanie automatycznie dodawać treści do już istniejących dokumentów, robić podsumowania, czy nawet przerobić tekst, żeby bardziej odpowiadał określonym wymaganiom. Możliwy będzie także wybór tonu, w jakim dokument ma zostać napisany, a także oparcie szkicu na istniejącym już wcześniej tekście. Excel z kolei zautomatyzuje proces analizy danych. Możliwe będzie poinstruowanie aplikacji za pomocą zwykłych zwrotów językowych, żeby ta wykazała na przykład korelację pomiędzy danymi, zaproponowała nowe formuły czy zidentyfikowała trendy.

Copilot w Microsoft Outlook umożliwi zwięzłe podsumowanie wybranych konwersacji, odbytych za pośrednictwem poczty e-mail, z uwzględnieniem poglądów różnych osób na daną sprawę. Zautomatyzuje także proces przygotowania odpowiedzi na określone e-maile, bazując na już istniejącym zasobie wiedzy. Możliwe będzie także poinstruowanie aplikacji, żeby przygotowała wiadomość w określonym tonie czy o wskazanej długości. Zastosowanie narzędzia w programie Teams sprowadzi się głównie do podsumowania dotychczasowej aktywności użytkowników, a także automatyzacji tworzenia porządku obrad w oparciu o historię dotychczasowych rozmów.

Najbardziej imponująco przedstawiają się jednak zmiany w PowerPoint. Copilot za pomocą bardzo zwięzłego polecenia będzie w stanie sam tworzyć całe prezentacje. Algorytm został tak przygotowany, że może zrobić to zupełnie od zera, albo oprzeć się na wskazanym dokumencie tekstowym. Dostępna będzie także funkcja automatycznego skracania obszernych prezentacji za pomocą jednego kliknięcia. Nowy PowerPoint pozwoli także na modyfikację layoutu, tekstu oraz animacji za pomocą zwykłych poleceń językowych. Choć to dopiero praktyczne zastosowanie narzędzia pokaże, jak bardzo generyczne będą tworzone w ten sposób prezentacje, to potencjał na przyszłość wydaje się niemal nieograniczony.

Aktualnie Microsoft 365 Copilot jest testowany przez 20 klientów amerykańskiej firmy. W najbliższych miesiącach lista podmiotów ma być znacząco rozszerzona. Choć nowe funkcje powstały z myślą o zastosowaniu ich w przedsiębiorstwach, na pewno będą z czasem coraz śmielej wkraczały w życie zwykłych użytkowników. Wiele wskazuje bowiem na to, że wchodzimy w zupełnie nową erę. Brak jest informacji, czy zmiany obejmą także pakiet Microsoft Office 2021, ale można przypuszczać po nazwie zestawu funkcji, że będą one dostępne wyłącznie w bazującej na regularnej subskrypcji usłudze Microsoft 365.

Źródło: Microsoft, TechSpot