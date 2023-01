Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientom platformy Microsoft 365 rozszerzoną ochronę dodatków Excel XLL

Microsoft pracuje nad zwiększeniem ochrony dodatków XLL dla klientów Microsoft 365, umożliwiając automatyczne blokowanie wszystkich typów plików pobieranych z Internetu. Firma ogłosiła, że nowa funkcja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom komputerów stacjonarnych na całym świecie już w marcu. Pomoże to zaradzić wzrostowi ataków złośliwego oprogramowania.

„Aby zwalczyć rosnącą liczbę ataków złośliwego oprogramowania w ostatnich miesiącach, wdrażamy środki, które będą blokować dodatki XLL pochodzące z internetu” - informuje Microsoft.

Pliki Excel XLL to biblioteki dynamiczne (DLL) używane do rozszerzania funkcjonalności programu Microsoft Excel poprzez dostarczanie dodatkowych opcji, takich jak funkcje niestandardowe, okna dialogowe i paski narzędzi. Cyberprzestępcy wykorzystują dodatki XLL (pliki Excel DLL) w swoich kampaniach phishingowych do rozsyłania różnych złośliwych programów w postaci linków do pobrania lub załączników, które udają pliki pochodzące od zaufanych podmiotów, takich jak partnerzy biznesowi, lub jako fałszywe żądania reklamowe, przewodniki po prezentach świątecznych i promocje w witrynach.

Gdy użytkownicy klikną dwukrotnie niepodpisany plik XLL, aby go otworzyć, zostanie wyświetlony komunikat: „dodatek może zawierać wirusy lub inne zagrożenia bezpieczeństwa” i prośba o włączenie dodatku dla bieżącej sesji. Jeśli dodatek jest aktywowany, instaluje również złośliwe oprogramowanie na urządzeniu użytkownika w tle. Takie pliki zwykle nie są wysyłane jako załączniki do wiadomości e-mail, ale instalowane przez administratorów systemu Windows.

Źródło: Secnews, BleepingComputer