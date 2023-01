Microsoft zamyka platformę AltspaceVR. Od teraz stawia na Mesh - projekt zachwalany przez Światowe Forum Ekonomiczne

Gogle VR to wciąż względna nisza, ale m.in. dzięki tak przystępnym goglom wirtualnej rzeczywistości jak chociażby Meta Quest 2, z miesiąca na miesiąc do tejże niszy wkraczają kolejne tysiące użytkowników. Co robią owi posiadacze gogli VR? Oprócz grania w gry mogą też uczestniczyć w sieciowych spotkaniach z innymi VR-owcami, gdzie każdy z nich przywdziewa swój bardziej bądź mniej realistyczny awatar. Platform do takich spotkań jest już całkiem sporo, ale jedna z nich niebawem zostanie zamknięta.

Microsoft na swoim blogu informuje o zamknięciu platformy AltspaceVR. Skupi się raczej na rozwijaniu innych projektów związanych z XR i VR - zdecydowanie bardziej nastawionych na biznes.

Zamknięciu ulegnie AltspaceVR - bardzo zaawansowana, ale najwyraźniej niewystarczająco dochodowa platforma społecznościowa do VR-owych spotkań. AltspaceVR zostało zakupione przez Microsoft w 2017 roku i było od tego czasu dość prężnie rozwijane, jednak teraz firma ogłosiła, iż usługa zostanie zamknięta dokładnie 10. marca tego roku. Jak czytamy we wpisie na blogu AltVR, Microsoft woli skupić się raczej na rozwijaniu platformy Mesh, która to zaproponuje podobne rozwiązania, jednak obsługiwana będzie za pomocą większej liczby urządzeń, jak również w środowisku rzeczywistości mieszanej. Więcej światła na ów projekt rzucić powinien poniższy materiał wideo:

Wydaje się, że decyzja o rezygnacji z AltspaceVR i oddelegowanie pracowników do rozwijania platformy Mesh zapadła tuż po ostatnim spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie członkowie konferencji (organizacje, przedsiębiorstwa) zachęcani byli do zakładania wirtualnych witryn np. sklepowych, które będzie można następnie "odwiedzać" właśnie przez Mesh. „Poprzez Mesh dążymy do zbudowania platformy, która zaoferuje najszersze dotąd możliwości wszystkim zaangażowanym w projekt osobom: twórcom, partnerom i klientom" - mówi o swojej platformie sam Microsoft. Jednak Mesh nie jest jedynym projektem wspieranym przez WEF. Podczas ostatniej konferencji zaprezentowano także prototyp nowego metaverse o nazwie Global Collaboration Village. Jest to inicjatywa opracowywana przez Microsoft wespół z firmą Accenture i ma służyć (podobnie jak inne metaświaty) wszelakim spotkaniom w VR. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z dwóch środowisk projektu: Deep Sea oraz Mangrove Forest:

Źródło: Microsoft, Ledgerinsights, Telecom