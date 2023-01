Microsoft szykuje się do przeprowadzenia masowych zwolnień. Pracę mogą stracić tysiące osób

Wszystko wskazuje na to, że Microsoft dołączy wkrótce do grona technologicznych gigantów, którzy ogłosili dużą redukcję etatów. Według najnowszych doniesień, pracę ma stracić ok. 10 tys. zatrudnionych. Cięcia mają objąć głównie oddziały inżynieryjne amerykańskiej korporacji. Na razie nie wiadomo, które kraje zostaną dotknięte najbardziej, ale spekuluje się, że w znacznej mierze obejmą Stany Zjednoczone, gdzie zatrudnionych jest najwięcej pracowników.

Z pracą w Microsofcie pożegna się prawdopodobnie ok. 10 tys. osób. Amerykańska firma dołączy tym samym do innych liderów branży, którzy już wcześniej ogłosili zwolnienia.

Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie ponad 221 tysięcy pracowników na całym świecie. Jeśli doniesienia o zwolnieniach znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, pracę straci nawet 5% zatrudnionych. Działania te motywowane są głównie prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oprogramowanie i usługi amerykańskiej firmy, co jest bezpośrednim następstwem zbliżającej się recesji. Microsoft już w poprzednim roku dokonywał redukcji etatów wśród swojej załogi, ale nie były to zwolnienia na tak dużą skalę.

Prognoza wyników finansowych Microsoftu zakłada wzrost sprzedaży o 2% w drugim kwartale fiskalnym, co jest najsłabszym wynikiem od 2017 roku fiskalnego. Sytuacji nie ratują usługi w chmurze, które w ostatnich latach dynamicznie napędzały zyski korporacji z Redmond. Informacja o zwolnieniach zostanie prawdopodobnie oficjalnie ogłoszona najpóźniej w przeciągu kilku dni, jeszcze przed ujawnieniem 24 stycznia nowych wyników finansowych przez Satyę Nadellę. Choć nie jest to pozytywna wiadomość, należy pamiętać, że w latach 2020-2022 Microsoft przyjął do pracy 50 tys. osób. Potencjalna redukcja etatów obejmie zatem 20% tej liczby, co oznacza, że w perspektywie trzech lat Microsoft wciąż więcej osób zatrudnił niż zwolnił.

Nie wiemy, czy redukcja etatów w 2023 roku ograniczy się wyłącznie do wspomnianej liczby, ani których dokładnie krajów dotknie. Amerykańska korporacja obecnie zatrudnia ok. 122 tys. pełnoetatowych pracowników w USA i ok. 99 tys. w oddziałach zagranicznych. Można przypuszczać, że duży odsetek będą stanowiły zwolnienia w Stanach Zjednoczonych. Wyraźnie widać, że spółki technologiczne przygotowują się na potencjalną recesję. Swoje plany dużych zwolnień wcześniej ogłosiły też między innymi Amazon, Facebook czy Twitter. Microsoft był wyjątkiem, bo redukcje etatów, które przeprowadzał do tej pory, były stonowane w porównaniu do innych liderów branżowych.

Źródło: Tom's Hardware, Bloomberg