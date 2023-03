ChatGPT wkracza do smartwatchy. Oto aplikacja WatchGPT, którą można synchronizować z asystentem głosowym Siri

Technologia AI w ostatnim czasie przechodzi rozkwit i powoli pojawia się we wszystkich elementach naszego życia. W ostatnim czasie ChatGPT od OpenAI święci triumfy, będąc dodawanym do coraz większej ilości programów, wyszukiwarek czy urządzeń. Od niedawna znajdziemy tego chat bota również na SMART zegarkach firmy Apple. Albowiem w sklepie AppStore pojawiła się aplikacja WatchGPT, która zapewnia pełną game funkcji znanych z platformy od OpenAI.

ChatGPT dociera wszędzie, również na rynek inteligentnych zegarków. W Apple AppStore dostępna jest nowa aplikacja WatchGPT, którą można połączyć z asystentem głosowym Siri.

Witryna dewelopera mówi nam, że użytkownicy mogą uzyskiwać odpowiedzi na własne zapytania, tym samym generować długie teksty oraz udostępniać dowolne odpowiedzi AI w mediach społecznościowych. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do ogromnego źródła wiedzy w małym i niepozornym urządzeniu, które noszą na nadgarstku. Takie rozwiązanie przypomina inteligentnego asystenta, który zawsze jest pod ręką. Dodatkowo aplikację można sprzężyć z dobrze znanym już asystentem głosowym Siri za pomocą skrótu. Aby uzyskać połączenie z asystentem Siri, użytkownik musi dodać skrót, zaimplementować osobisty klucz API ChatGPT oraz dostosować niektóre ustawienia w menu Apple Watcha.

Czytelników, którzy chcą z tego skorzystać odsyłam na stronę GitHub Yue-Yang, gdzie wszystko zostało dokładnie opisane w języku angielskim. Gdy uda nam się już przeprowadzić całą procedurę poprawnie, to mamy możliwość nadać ChatGPT dowolną osobowość w swoich odpowiedziach, od żartownisia po celebrytę, takiego jak bot zintegrowany z wyszukiwarką Bing od Microsoftu. Czas pokaże, czy wprowadzenie produktu OpenAI do smartwatchy to faktycznie dobre, przyszłościowe i funkcjonalne rozwiązanie dla każdego. Tymczasem aplikacja WatchGPT jest dostępna również w polskim AppStorze i kosztuje 23,99 zł.

Źródło: Apple, HotHardware