Coraz bardziej ludzka komunikacja z ChatGPT dzięki Chat D-ID. Możemy już porozmawiać z SI twarzą w twarz

Założony przez trzy osoby startup D-ID powstał w 2017 roku. Możliwe, że natknęliśmy się na jedno z ich dzieł, jakim jest Deep Nostalgia, które pozwalało nam ożywiać zdjęcia. Twórcy wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji również do innych celów. Na ich stronie możemy stworzyć wideo, w którym to my wybieramy bądź generujemy twarz i wpisujemy tekst, który ma wypowiadać nasza postać. Teraz dzięki ich technologii ChatGPT otrzymał twarz oraz głos.

Izraelski startup D-ID został właśnie zintegrowany z API ChatGPT. Dzięki temu możemy teraz niejako bezpośrednio porozmawiać z SI.

Głównym celem D-ID jest uczłowieczenie sztucznej inteligencji lub potocznie mówiąc: nadanie jej ludzkich kształtów. Możemy to zobaczyć tak naprawdę we wszystkich ich projektach. Z początku składający się z kilku osób startup dość szybko przerodził się w firmę. W 2021 roku zatrudniał już około 50 osób. Z ich rozwiązań korzysta wiele innych firm, instytucji, a nawet agencji rządowych. Dziś (7.03.2023 r.) zaprezentowali swoją nową aplikację internetową Chat D-ID, która pozwala ożywić ChatGPT. Poza oczywistymi względami została stworzona po to, aby korzystanie z obecnej technologii było możliwe również dla ludzi nieumiejących czytać i pisać. Możemy głosowo zadawać pytania i zobaczyć, jak realistyczna twarz odpowiada nam z uwzględnieniem mimiki oraz ruchu ust. Z pewnością jest to lepsze doświadczenie niż tylko czatowanie w okienku tekstowym. Rozwiązanie dostępne jest w bardzo krótkim odstępie czasu od udostępnienia API ChatGPT przez OpenAI, więc pokazuje jedną z możliwości wykorzystania go.

Musimy mieć jednak na uwadze, że jest to wersja beta. Na ten moment dostępna jest tylko jedna postać - Alice. Język polski na razie nie jest zbyt dobrze wspierany głosowo. Gwoli ścisłości jest dostępny, jednak głos ustawiony jest na język angielski, więc wypowiadane słow brzmią co najmniej komicznie. Oczywiście z czasem będzie dostępnych więcej postaci do konwersacji, a nawet będziemy mogli tworzyć własne. Rozwiązanie bowiem ściśle współgra ze Stable Diffusion. Będziemy mogli więc wygenerować całkowicie dowolną postać. Rzecz jasna wprowadzone zostaną ograniczenia, aby nie mogły być to avatary naruszające powszechnie przyjęte normy. Zmiana głosu również powinna być dostępna, z uwagi, że taka funkcja już istnieje w poprzednich projektach firmy. Na chwilę obecną rozwiązanie jest darmowe, jednak firma nie wyklucza, że z czasem, kiedy wszystko się rozwinie i nie będą w stanie sami opłacać usługi, zostaną wprowadzone płatne plany.

