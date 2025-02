Microsoft chce konkurować z Google i Apple. Nadchodzi nowy cyfrowy sklep, który powalczy z App Store i Sklepem Google Play

Odkąd w życie wszedł akt o rynkach cyfrowych (DMA), który został wydany przez Komisję Europejską, w świecie mobilnych urządzeń zaczęły zachodzić spore zmiany. Oczywiście największą metamorfozę przeszedł ekosystem firmy Apple, natomiast nie był on jedynym, którego dotknęła ta ustawa. Na system iOS zawitał już jeden nowy cyfrowy sklep, kolejny od Epic Games jest w drodze, a wcześniej może się ukazać ten od Microsoftu, który też chce ugryźć kawałek tortu.

Mobilny sklep od Microsoftu, który wyjdzie spod szyldu marki Xbox, jest już w drodze. Zawita on zarówno na Androidzie, jak i iOS, ponieważ jego obecność początkowo będzie ograniczona do platformy internetowej.

O nadchodzącej nowości więcej szczegółów zdradziła obecna prezes działu Xbox, Sarah Bond, w wywiadzie dla agencji prasowej Bloomberg. Można się z niego dowiedzieć, że mobilny sklep Microsoftu zadebiutuje w lipcu 2024 roku, a więc lada moment. Platforma ma być dostępna w formie strony internetowej, choć nie wiadomo na tę chwilę, w jaki sposób dystrybuowane będą aplikacje. Wiemy natomiast, że początkowo do sklepu trafią pozycje, które należą w jakiś sposób do firmy, a więc gry takie jak Candy Crush Saga, Call of Duty: Mobile, Diablo Immortal oraz oczywiście Minecraft — choć nie wszystkie będą dostępne w tym samym czasie.

Z biegiem czasu Microsoft chce się otworzyć na innych twórców, więc baza gier będzie stopniowo powiększana. Jednak sklep nie ma zawierać tylko gier, wszak Sarah Bond nawiązała do tego, że platforma ma integrować ze sobą także aspekty ekosystemu Xbox. Istnieje szansa, że w późniejszym okresie pojawi się dedykowana aplikacja na Androida i iOS. Widać więc, że konkurencja w mobilnym świecie zaczyna być coraz większa, choć trudno wróżyć sukces jakiemukolwiek nowemu graczowi na tej scenie — ludzie są przyzwyczajeni do rzeczy, które znają, więc z pewnością nie będzie łatwo ich przekonać, aby zaczęli korzystać z innych sklepów.

Źródło: The Verge, Bloomberg