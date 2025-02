AltStore PAL - pierwszy alternatywny sklep z aplikacjami w ekosystemie Apple. Rywal dla App Store jest częściowo płatny

Wprowadzony przez Komisję Europejską akt o rynkach cyfrowych (DMA) już przyczynił się do wielu pozytywnych zmian w ekosystemie Apple. Twórcy mają teraz większą swobodę w oferowaniu aplikacji, wszak mogą to robić choćby za pośrednictwem swoich cyfrowych sklepów. Pierwszy z nich został właśnie oficjalnie zatwierdzony przez Apple i już funkcjonuje w krajach należących do Unii Europejskiej. AltStore PAL wymaga corocznej opłaty, jednak jest to głównie wina Apple.

AltStore PAL jest oficjalnie dostępny w ekosystemie Apple. Ten alternatywny sklep z aplikacjami ma dystrybuować oprogramowanie w zdecentralizowany sposób, a dodatkowo pozwoli na zarabianie poprzez platformę Patreon.

AltStore PAL nie jest zupełną nowością, ponieważ pierwotna wersja tego sklepu z aplikacjami była oferowana od 2019 roku, natomiast nie była oficjalnie dostępna (oprogramowanie wykorzystywało lukę w zabezpieczeniach systemowych, a więc od użytkownika nie był wymagany jailbreak). Zasady gry nieco się zmieniły przez DMA, więc teraz główny twórca sklepu, Riley Testut, móże oferować swoje rozwiązanie w legalny sposób. Oczywiście Apple musiało wprowadzić dodatkowe opłaty (CTF - Core Technology Fee), więc aby nie zbankrutować, Testut oferuje dostęp do AltStore PAL poprzez roczną subskrypcję, której koszt wynosi 1,5 euro (można zapłacić przez Apple Pay). Na ten moment w sklepie znajdują się dwie aplikacje: Delta oraz Clipboard. Ta pierwsza jest całkowicie darmowym emulatorem kilku retro konsol (NES, SNES, N64, GB, GBA, NDS, SG, MD), z kolei druga to menedżer schowka.

Twórca zaznaczył, że kiedy tylko sklep zacznie funkcjonować wystarczająco dobrze, to umożliwi innym twórcom udostępnianie w nim swoich aplikacji. Jednak w przeciwieństwie do App Store nie będą one przechowywane w jednym miejscu, a na osobnych serwerach, więc cała sieć będzie zdecentralizowana. Więcej o sposobie dystrybucji, który opiera się również na plikach JSON, możemy się dowiedzieć pod tym adresem. Deweloperzy będą mogli również liczyć na zarobek dzięki integracji AltStore PAL z platformą Patronite, a twórca nie pobierze za wszystko ani grosza. Jeśli chcemy skorzystać z nowości, to musimy posiadać urządzenie z systemem iOS przynajmniej w wersji 17.4. Następnie wystarczy udać się na oficjalną stronę i postępować według instrukcji — oczywiście Apple będzie chciało nas zniechęcić przed instalacją.

