Minecraft - gra została bestsellerem wszech czasów. Twórcy zapowiedzieli sporo nadchodzących nowości

Niewiele obecnych gier wideo może się pochwalić statusem tak kultowej, jak Minecraft. Tytuł, który w pełnej wersji ukazał się pod koniec 2011 roku, niemal szturmem podbił cały rynek i do dziś pozostaje niezwykle popularną grą praktycznie w każdej grupie wiekowej. Dzięki tegorocznej edycji wirtualnego wydarzenia Minecraft Live 2023 dowiedzieliśmy się o wielu nowościach zmierzających do serii. Podano też ilość sprzedanych egzemplarzy produkcji - liczby robią naprawdę spore wrażenie.

Po ujawnieniu najnowszych statystyk bez cienia wątpliwości można uznać, że Minecraft jest najlepiej sprzedającą się grą w historii. Przy okazji twórcy wspomnieli o nowościach, które zmierzają do produkcji.

Przejęcie Mojang Studios przez Microsoft okazało się dosłownie strzałem w dziesiątkę. Ówczesna transakcja, która opiewała na kwotę 2,5 mld dolarów (2014 rok), zdążyła się zwrócić z dużą nawiązką. Potencjał Minecrafta jest praktycznie nieograniczony, na co wskazuje fakt, że do tej pory sprzedano ponad 300 mln egzemplarzy gry. Wynik bije na głowę takie hity jak GTA V (185 mln), Red Dead Redemption 2 (55 mln), czy też Cyberpunk 2077 (25 mln). Dla jeszcze lepszego odniesienia można dodać, że na początku 2016 roku sprzedano "raptem" 22 mln kopii Minecrafta, a w 2020 roku było to już ponad 200 mln. Wydaje się więc, że wraz z upływem lat sprzedaż napędza się coraz bardziej.

Podczas wspomnianej transmisji na żywo (Minecraft Live 2023) gracze mogli zagłosować na jednego z nowych mobów, który zostanie wprowadzony niebawem do gry (Mob Vote). Większością głosów został wybrany pancernik (do wyboru był jeszcze pingwin oraz krab). Samo głosowanie nie cieszy się już tak dużym uznaniem, o czym może świadczyć petycja, pod którą podpisało się pół miliona graczy - dotyczy ona odrzucenia corocznego głosowania, ze względu na fakt, że zamiast jednego wybranego moba, do gry w każdym roku powinny dołączyć trzy nowe. Według tych osób głosowanie prowadzi do podziałów, a na dodatek odrzucone moby już nigdy nie trafiają do gry (przynajmniej nie oficjalnie).

Zapowiedziano także nową dużą aktualizację oznaczoną numerem 1.21 (połowa 2024 roku), w której zawarto całkiem sporo nowości. Do jednej z nich można zaliczyć strukturę, którą nazwano "trial chamber". W tej lokacji będziemy mieli do czynienia z proceduralnie generowanymi pomieszczeniami i korytarzami, które będą naszpikowane pułapkami, wrogimi mobami, łupami, a także nowymi spawnerami. Będą one dostosowywać liczbę przeciwników do ilości osób w naszej drużynie. Zostanie dodany również nowy przeciwnik o nazwie Breeze, który wykorzystuje do ataku siłę wiatru. Gracze otrzymają kolejne bloki dekoracyjne (w tym blok miedzi), a także miedziane żarówki, które można zasilić przy pomocy Redstone'a. Ogłoszono też nowe DLC - Star Wars: Path of the Jedi (premiera 7 listopada) oraz stworzony we współpracy z BBC Earth dodatek Planet Earth III (debiut w przyszłym roku).

Źródło: Mojang Studios