Red Dead Redemption 2 - tytuł uruchomiony w rozdzielczości 8K z ponad setką modów. Graficznie wygląda lepiej niż kiedykolwiek

Pomimo faktu, że jedna z najbardziej udanych gier studia Rockstar Games, czyli tytułowe Red Dead Redemption 2, prezentuje sobą naprawdę wysoki poziom graficzny, to nie przeszkadza to użytkownikom tworzyć modyfikacji, które podnoszą go jeszcze wyżej. Osoby, które posiadają najwydajniejsze układy graficzne, mogą sobie pozwolić na uruchomienie gry w dużo wyższej rozdzielczości i z większą liczbą modyfikacji. Efekty potrafią być dosłownie powalające.

Na platformie YouTube ukazał się materiał wideo, w którym zaprezentowano działanie gry Red Dead Redemption 2 wraz ze wsparciem ogromnej ilości modyfikacji. Gra prezentuje się wręcz fenomenalnie.

Wideo prezentujące nową jakość gry zostało udostępnione w serwisie YouTube przez kanał Digital Dreams. Konfiguracja, która została użyta do uruchomienia gry z omawianymi modyfikacjami, obejmowała procesor AMD Ryzen 9 7950x, a także kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Twórca materiału użył ponad stu modyfikacji, aby ulepszyć poziom graficzny - spośród nich najważniejszymi są Vestigia, a także ReShade, a dokładniej mówiąc ustawienia tego narzędzia dla Ray Tracingu. Pierwszy z nich wpływa na całe otoczenie, w tym roślinność, czy też pogodę, aby nadać wszystkim elementom więcej realizmu. Z kolei ReShade poprawia aspekty związane z oświetleniem (sam program pozwala na dodawanie wielu efektów graficznych: korekcji kolorów, dodaniu głębi ostrości lub efektów specjalnych).

W praktyce całość prezentuje się wręcz zjawiskowo, a szczególnie wtedy, kiedy główny bohater przebywa pomiędzy dziką przyrodą. Wrażenie robi nie tylko sama oprawa graficzna, ale również wspomniane oświetlenie. Dość ciekawy jest natomiast fakt, że gra ukazała się pod koniec października 2018 roku, a jednak cały czas cieszy się sporą popularnością wśród moderów i to pomimo tego, że od początku tworzenie modyfikacji dla niej nie należało do najprostszych. Jedynie posiadacze konsol nie mogą (jeszcze) skorzystać z modyfikacji, które dodają grze więcej charakteru. Natomiast ostatnio ukazała się łatka dla pierwszej części, dzięki czemu użytkownicy konsoli Sony PlayStation 5 mogą zagrać w nią w 60 kl/s.

Źródło: YouTube @Digital Dreams