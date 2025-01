Visual Redemption do Red Dead Redemption 2 - Darmowa modyfikacja wprowadzająca niemal fotorealistyczną grafikę

Ponownie powracamy do tematu jednej z najlepiej ocenianych produkcji studia Rockstar Games - Red Dead Redemption 2. Mimo że gra ukazała się pod koniec 2018 roku, to do dziś prezentuje naprawdę przyzwoitą oprawę graficzną, która nawet w obecnych czasach nie odstaje jakością od wielu tytułów. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją nieco upiększyć. Z pomocą przychodzi pewna modyfikacja, która wzbija poziom graficzny jeszcze wyżej.

Red Dead Redemption 2 mimo upływu lat wciąż wygląda naprawdę dobrze pod kątem wizualnym. Istnieje jednak modyfikacja, która niewielkim kosztem pozwala na jeszcze lepszą jakość.

Na scenie moderskiej w przypadku gry Red Dead Redemption 2 istnieje jedna modyfikacja, która wyróżnia się na tle innych. Jest nią tytułowa Visual Redemption (VisualR), która właśnie doczekała się odsłony 2.00. Odpowiedzialny za nią moder o nicku Razed ma na swoim koncie już wiele podobnych modyfikacji do gier, takich jak Grand Theft Auto 5, czy też Dying Light 2. VisualR w zamyśle ma poprawić oprawę graficzną w taki sposób, aby jak najbardziej przypominała rzeczywisty świat. Najciekawsze jest jednak to, że w przeciwieństwie do tekstur o wyższej rozdzielczości, nie wpływa ona na ogólną wydajność gry. Jeśli średnio uzyskujemy 40 kl/s w podstawowej wersji, to podobnego wyniku możemy się spodziewać wraz z zainstalowaną modyfikacją. Same efekty zdecydowanie są warte tego, aby poświęcić na ten proces chwilę swojego czasu.

Najnowsza odsłona poprawia oświetlenie, mgłę i kolory w różnych warunkach pogodowych, aby całość wyglądała jeszcze bardziej realistycznie. Zmian doczekał się także system burz, który teraz powinien lepiej współgrać z innymi wprowadzonymi zmianami. Dodany został również opcjonalny dodatek o nazwie Vanilla Art Style, który pozwala zachować oryginalną oprawę graficzną gry, natomiast implementuje inne funkcje z modyfikacji, takie jak zwiększona odległość renderowania, czy też ulepszone efekty wizualne. W celu zainstalowania modyfikacji wystarczy pobrać ten plik, a następnie stosować się do wskazówek zawartych w plik .html z instrukcją.

Źródło: YouTube @Razed