Red Dead Redemption 2 zmierza na Nintendo Switch? Najnowsze doniesienia dają nadzieję w tej sprawie

Do najpopularniejszych, a zarazem najbardziej kultowych gier od studia Rockstar Games - oprócz serii GTA - z pewnością można zaliczyć Red Dead Redemption. Gra w szczególności była chwalona za rozległy świat oraz świetną fabułę, a do dziś oceny obu części w serwisie Metacritic oscylują powyżej 90/100. Nie tak dawno zdecydowano się na wydanie portu pierwszej odsłony na konsolę Nintendo Switch, a dużo wskazuje na to, że niebawem trafi na nią także druga część.

Klasyfikacja wiekowa gry Red Dead Redemption 2 w wersji na konsolę Nintendo Switch może wskazywać na fakt, że posiadacze "pstryczków" doczekają się już niebawem przeniesienia kolejnej części na mniejsze ekrany.

Kiedy Rockstar zapowiedział, że na konsoli Nintendo Switch ukaże się port pierwszej części serii Red Dead Redemption, początkowo uważano, że jest to, kolokwialnie mówiąc "skok na kasę". Natomiast tuż po premierze okazało się, że mamy do czynienia z naprawdę udanym przeniesieniem serii, a sama rozgrywka na konsoli od Nintendo jest całkiem komfortowa. Od debiutu nie minęło wiele czasu, a już teraz mamy pewne poszlaki, które mogą świadczyć o tym, że Rockstar zamierza wydać również drugą część na Nintendo Switch. Informacje pochodzą z brazylijskiej strony, która klasyfikuje gry pod kątem wieku. Pojawił się w niej wpis dotyczący właśnie Red Dead Redemption 2, a w rubryce platformy znajdziemy omawianą konsolę.

Red Dead Redemption 2 recebe classificação indicativa para o Nintendo Switch no Brasil pic.twitter.com/4sKKPVYV9S — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) September 25, 2023

Zazwyczaj, kiedy pojawia się klasyfikacja jakiejś gry, niedługo później debiutuje ona oficjalnie na rynku. Jeśli to faktycznie nie pomyłka, to będziemy mieli do czynienia z bardzo interesującą sytuacją, albowiem druga część Red Dead Redemption jest naprawdę wymagająca, a sam "Switch"... nie jest już na tyle wydajny. Mogłaby ona podzielić los innych gier pokroju Assassin's Creed Odyssey, których rozgrywka odbywa się przez łącze internetowe. Jednak wiele osób dementuje tę informację. Jeszcze inni, zastanawiając się, jak mógłby wyglądać tytuł, tworzą żartobliwe grafiki. Zapewne nie będziemy musieli długo się zastanawiać na wszystkim, gdyż jeśli informacja jest prawdziwa, w niedługim czasie poznamy oficjalne szczegóły.

Źródło: X @necrolipe @HudsonAlex64