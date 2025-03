Red Dead Redemption jeszcze w tym miesiącu trafi na PlayStation 4 oraz Nintendo Switch; teraz też w polskiej wersji językowej

Od kilku tygodni w sieci przewijały się informacje na temat potencjalnego remastera (a nawet pełnego remake'u) kultowej produkcji Rockstar Games, czyli Red Dead Redemption. Informacje o nowym wydaniu pojawiły się chociażby na stronie koreańskiego odpowiednika PEGI, zajmującego się ocenianiem nadchodzących gier. Mówiono również o tym, że możliwa zapowiedź odświeżonego Red Dead Redemption może odbyć się jeszcze w sierpniu. Tak też się stało - na stronie Rockstara pojawiły się pierwsze szczegóły. Niestety raczej niewiele osób będzie zadowolonych z tego, co przygotował dla nas Rockstar Games...

Rockstar Games oficjalnie ujawnił grę Red Dead Redemption w wersji na PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Niestety jest to tylko port dotychczasowych wersji, więc nie jest to nawet remaster. Nie przeszkadza to jednak w wyciągnięciu konkretnych pieniędzy za to wydanie.

Na stronie Rockstar Games pojawiła się informacja o nadchodzącej premierze gry Red Dead Redemption w wersjach dla PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Niestety Rockstar dość ostro zakpił z graczy, ponieważ w tym wypadku nie tylko nie będzie to remake, ale nawet nie będzie to remaster. Mowa o zwykłym porcie dotychczasowych wersji. Z tego powodu nic dziwnego, że gra nie pojawi się np. na konsolach Xbox, gdzie bez problemu Red Dead Redemption działa w ramach wstecznej kompatybilności, a na Series X możemy grać nawet w 4K.

Rockstar w dalszym ciągu nie planuje premiery gry na PC - jak widać debiut na przenośnej konsoli Nintendo Switch będzie dla producenta ważniejszy od komputerowej wersji. Kolekcja będzie zawierać zarówno podstawową grę jak również dodatek Undead Nightmare. Premiera odbędzie się już 17 sierpnia na PlayStation Store oraz w Nintendo Switch eShop. Jakby tego było mało, za ten zwykły port bez jakichkolwiek ulepszeń, Rockstar życzy sobie... 50 dolarów. Już przy GTA The Trilogy - The Definitive Edition było widać chciwość wydawcy, ale tutaj Rockstara oraz Take Two poniosło chyba jeszcze bardziej. Dla nas jedynym chyba plusem tej premiery będzie to, że Red Dead Redemption zadebiutuje w polskiej wersji językowej (napisy). Dodatkowo dla osób preferujących pudełka Rockstar przygotował niespodziankę - ta będzie dostępna począwszy od 13 października tego roku.

