Red Dead Redemption - nowa wersja gry coraz bliżej, Rockstar aktualizuje logotyp produkcji

Od kilku tygodni w sieci pojawiają się informacje na temat możliwego odświeżenia jednej z najbardziej kultowych gier studia Rockstar, czyli pierwszego Red Dead Redemption. Produkcja została jakiś czas temu ponownie oceniona w Korei Południowej, co jest właściwie równoznaczne z tym, że nowa wersja gry faktycznie nadchodzi (podobna sytuacja miała miejsce z GTA The Trilogy - The Definitive Edition w 2021 roku). Teraz pojawiły się kolejne poszlaki, pochodzące już bezpośrednio od Rockstara.

Rockstar w kodzie swojej strony głównej zaktualizował logotyp gry Red Dead Redemption, co jeszcze bardziej podsyca dotychczasowe informacje o zbliżającej się prezentacji odświeżonej wersji westernowej produkcji.

Choć Rockstar znany jest z utrzymywania swoich projektów w tajemnicy, to pewnych rzeczy nawet oni nie są w stanie ukryć. Na Twitterze (czy raczej X) konta Tez2, który wyszukuje co ciekawszych informacji na temat marek GTA oraz Red Dead Redemption, pojawiły się informacje na temat aktualizacji witryny Rockstar Games. Wraz z aktualizacją, nieco zmieniono logotyp gry Red Dead Redemption. Na pozór zmiany są drobne, jednak wprawne oko dostrzeże modyfikacje.

Wraz z odświeżonym logo gry, dodano również nową nazwę kodową, brzmiącą od teraz "RDR1RSP". RDR1 dotyczy oczywiście omawianej produkcji. Następna litera R może wskazywać zarówno na "Remaster" jak również "Remake", z kolei litery SP prawdopodobnie związane są z hasłem Single-player, czyli produkcją dla pojedynczego gracza. Teraz już tylko potrzebujemy potwierdzenia, czy odnowiona wersja Red Dead Redemption będzie zwykłym remasterem czy też pełnym remake'em. Dodajmy również, że według Take Two do końca marca 2024 roku do sprzedaży trafią dwie nowe wersje wcześniej wydanych gier. Jednym ma być właśnie RDR, a drugim potencjalnie Grand Theft Auto 4.

Rockstar's new site update, live an hour ago, added a new reference within the games list.



"Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver)"



Codename:

- RDR1RSP (RDR1 Remaster SP?)



New logo below#reddeadredemption pic.twitter.com/MbzmnieMlo — Tez2 (@TezFunz2) July 27, 2023

Źródło: Twitter @Tez2