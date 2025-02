Take Two przygotowuje dwa remastery z premierą do końca marca 2024 roku. Red Dead Redemption... i GTA 4?

W ostatnich dniach sporo mówi się o rychłej zapowiedzi remastera gry Red Dead Redemption. Jeszcze w zeszłym roku uznano, że temat umarł śmiercią naturalną, tymczasem okazuje się że nowa wersja hitu Rockstara nie tylko powstaje, ale może trafić na rynek w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Produkcja została oceniona przez koreański odpowiednik PEGI, co jest dowodem, że pierwsza część serii trafi w najbliższym czasie ponownie na rynek. Tymczasem według raportu Take Two, do końca marca 2024 roku zadebiutuje jeszcze jedna nowa wersja wcześniej wydanej gry.

Take Two oficjalnie potwierdziło, że do końca marca 2024 roku na rynek trafią dwa remastery wydanych wcześniej tytułów. Jednym najpewniej będzie Red Dead Redemption, a drugi to... GTA 4?

Informację o planach Take Two udostępnił na Twitterze @VideoTechx, który często dzieli się wiadomościami na temat dalszych planów Rockstara, związanych z markami Red Dead Redemption oraz Grand Theft Auto. Take Two w swoim raporcie potwierdził tę informację, a jedynym pytaniem jakie pozostaje to która gra będzie drugim z omawianych remasterów. Najbardziej prawdopodobny wybór to GTA IV, o którym mówiło się jeszcze w 2022 roku.

Hmm...



Take-Two has unveiled its plans for Fiscal 2024, which spans from now until March 2024. Among their initiatives for this period, they have mentioned the release of two "previously-released titles." As of now, I don't recall them officially announcing these projects yet. pic.twitter.com/BNvHni5ybV — Ben (@videotechx) July 5, 2023

Warto przypomnieć, że wzorem trylogii z uniwersum 3D (GTA 3, Vice City oraz San Andreas), T2 odpowiednio wcześniej zaczął kasować wiele rozbudowanych modyfikacji do Grand Theft Auto IV, czym tylko podsycił plotki na temat możliwego remastera. Później jednak pojawiły się doniesienia o rzekomym anulowaniu nowej wersji zarówno GTA 4 jak i Red Dead Redemption. Jak już wiemy, plotka ta nie sprawdzi się w drugim z wymienionych przypadków. Biorąc pod uwagę, że w tym roku mija 15 lat od premiery GTA 4, bardzo możliwe że nowa wersja klasyka wraz z dodatkami wchodzącymi w skład pakietu Episodes from Liberty City również trafi na rynek. Najbliższe miesiące powinny dać nam odpowiedź na to pytanie.

Źródło: Take Two, Twitter @VideoTechX