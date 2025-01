Red Dead Redemption został ponownie oceniony w Korei Południowej, co wskazuje na prace nad nową wersją gry

O potencjalnym remasterze gry Red Dead Redemption mówi się już od wielu miesięcy. Chociaż Rockstar Games obecnie milczy w temacie odświeżenia jak zaklęty, temat ponownie wrócił do dyskusji. Południowokoreański odpowiednik PEGI bowiem ponownie ocenił grę w wersji na bliżej nieokreślone konsole. Warto dodać, że podobna sytuacja (rating niezapowiedzianej oficjalnie produkcji) miał miejsce w 2021 roku, kilka miesięcy przed debiutem kolekcji GTA The Trilogy - The Definitive Edition.

W Korei Południowej ponownie oceniono grę Red Dead Redemption w wersji dla konsol. Podobna sytuacja miała miejsce niedługo przed ogłoszeniem pakietu remasterów GTA The Trilogy - The Definitive Edition.

Red Dead Redemption z oznaczeniem CC-NV-230615-001 pojawił się na stronie południowokoreańskiego odpowiednika PEGI. Według Gematsu, litery NV w tym kodzie przyporządkowane są do wersji konsolowych. Jest zatem wysokie prawdopodobieństwo, że nadchodząca wersja Red Dead Redemption przygotowywana jest z myślą o PlayStation 5 oraz Xbox Series. Rockstar jednak obecnie milczy w temacie, więc trudno powiedzieć czy na premierę odświeżonego wydania kultowego westernu poczekamy do jesieni czy do przyszłego roku.

Same oceny ratingowe Red Dead Redemption są stosunkowo świeże - pierwsza jest datowana na 15 czerwca tego roku i dotyczy ubiegania się o ponowną klasyfikację. W drugim wpisie - z 27 czerwca (a więc z wczoraj) mowa o zgłoszeniu ewentualnych poprawek oraz zmian do oceny. Red Dead Redemption zadebiutował w 2010 roku na Xbox 360 oraz PlayStation 3, jednocześnie jednak produkcja Rockstara nigdy nie zadebiutowała na PC. Być może nadchodzący remaster (raczej nie wierzymy w powstanie pełnego remake'u, skoro nie zrobiono tego przy trylogii GTA) będzie okazją, by historia Johna Marstona pojawiła się także na komputerach.

