Minecraft Education - polscy uczniowie mogą już pobrać grę całkowicie za darmo. Co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać?

Minecraft do dziś jest małym fenomenem w świecie gier wideo, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że oprócz podstawowej odsłony, która pozwala na budowę wszelakich konstrukcji, istnieje także wersja edukacyjna - skierowana do najmłodszych. Dzięki niej uczniowie mogą wspólnie działać przy tworzonych projektach oraz poszerzać swój zakres wiedzy z wielu dziedzin. Dzięki nowej inicjatywie MEiN niektórzy uczniowie otrzymają do niej dostęp za darmo.

Minecraft Education to, jak sama nazwa wskazuje, odsłona, która ma na celu rozwijanie umysłów i umiejętności młodych osób. Teraz wszyscy uczniowie klas IV i wyższych mogą z niej skorzystać całkowicie bezpłatnie.

Inicjatywa powstała przy okazji ogłoszenia Ogólnopolskiego Dnia Kompetencji Cyfrowych. Dzięki niej wspomniani uczniowie IV klas i wyższych mogą zapewnić sobie darmowy dostęp do Minecraft Education w roku szkolnym 2023/24. Wystarczy jedynie pobrać odpowiednią wersję na platformę, z której korzystamy, a następnie zalogować się przy pomocy loginu i hasła do ZPE (otrzymywane w szkole, np. od nauczyciela, tak więc każdy uczeń powinien znać swoje dane do logowania). Bezpłatny dostęp będzie trwał aż do 6 maja 2024 roku. Przez ten czas każdy uczeń będzie mógł skorzystać ze wszystkich dostępnych możliwości odsłony edukacyjnej - a trzeba przyznać, że oferuje ona naprawdę sporo.

‍ #MinecraftEducation dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych❗️



Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Kompetencji Cyfrowych uczniowie otrzymają bezpłatny dostęp do wirtualnej platformy edukacyjnej, która pozwoli rozwijać kompetencje przyszłości oraz tzw. „umiejętności… pic.twitter.com/dkalZK3u2t — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) September 12, 2023

Omawiana wersja pozwoli każdej osobie rozwinąć umiejętność rozwiązywania problemów i logicznego myślenia, dzięki nauce kodowania przy pomocy bloków. Dostępnych jest sporo historii, które w kreatywny sposób wprowadzą młode osoby do świata programowania. Oczywiście jest to tylko jedna z możliwości, ponieważ tak jak wspomniano, Minecraft Education pozwala na tworzenie własnych projektów, a także wieloosobowe zdalne uczestniczenie w nich. Inne dziedziny obejmują języki obce, matematykę, informatykę, czy nawet plastykę. Możliwości są wręcz nieograniczone i robią wrażenie. Jeśli nie mieliśmy okazji zapoznać się z tą edycją, możemy skorzystać z wersji demonstracyjnej (zrzuty ekranu poniżej) i także przetestować niektóre tryby - nawet jeśli nie mamy własnych dzieci.

Źródło: Zintegrowana Platforma Edukacyjna