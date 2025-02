Intel prosi producentów płyt głównych o zmianę domyślnych ustawień BIOS-u. Sprawa ma związek z niestabilnością procesorów

Osoby korzystające z procesorów Core i9 z generacji Raptor Lake i Raptor Lake Refresh mają problemy ze stabilnością swoich jednostek w niektórych grach. Problem jest na tyle poważny, że sprawę od pewnego czasu bada sam Intel. Wiele wskazuje na to, że jedną z przyczyn są wyśrubowane parametry pracy tych CPU, czemu sprzyjają określone ustawienia w BIOS-ie. Amerykańska firma wystosowała apel do producentów płyt głównych o zmianę domyślnych wartości.

Intel poprosił producentów płyt głównych o wprowadzenie nowego standardowego profilu ustawień do BIOS-u. Ma on zapobiec występowaniu problemów ze stabilnością procesorów Core i9 w grach.

O tym, że do problemów ze stabilnością najwyżej pozycjonowanych procesorów Intela w grach przyczyniają się prawdopodobnie ustawienia BIOS-u pisaliśmy kilka dni temu. Producent bada ciągle sprawę, ale wydaje się, że to tutaj tkwi jedno ze źródeł kłopotów. Intel jest już na tyle pewny swojej diagnozy, że poprosił producentów płyt głównych o implementację swojej wersji domyślnych ustawień BIOS-u. Wielu z nich stosowało standardowo profile "Extreme", które sprawiały, że procesory były zmuszone do pracy poza ramami swojej specyfikacji. Warto zaznaczyć, że sam Intel także nie jest tutaj bez winy, ponieważ sugestie dla niektórych recenzentów procesorów zakładały testy sprzętu z takim właśnie profilem. Zastosowanie mniej "wyśrubowanych" ustawień wpłynie znacząco na parametry pracy procesorów. Jak podaje nieoficjalnie serwis BenchLife, będą się one prawdopodobnie kształtowały tak, jak zaprezentowano w poniższej tabeli.

Zalecany profil Intela Profil Performance Profil Extreme Moc bazowa procesora 125 W 125 W 125 W Iccmax 249 A 307 A 400 A Iccmax.app 200 A 245 A 320 A PL1 125 W 125 W 253 W PL2 188 W 253 W 253 W PL4 293 W 380 W 380 W iPL2 160 A 200 A 200 A

Według instrukcji amerykańskiej firmy, producenci płyt głównych powinni wprowadzić odpowiedni profil do 31 maja bieżącego roku. Zaleca się przy tym stosowanie nazwy "Intel Default Settings" ("Domyślne ustawienia Intela"). Ma to być odtąd standardowy profil BIOS-u. Rozwiązanie w teorii jest stosunkowo proste, ale ma szereg wad. Zastosowanie sugestii Intela oznacza na przykład ograniczenie PL1 i PL2 procesorów do odpowiednio 125 W i 188 W. Współczynniki te w trybie Extreme wynoszą zazwyczaj około 253 W. Procesory Core i9 będą cechowały się zatem zauważalnie gorszą wydajnością standardową niż wynikało to z opublikowanych recenzji. Dodatkowo podda to w wątpliwość sens zakupu wyżej pozycjonowanych płyt głównych. Jaki jest bowiem tego cel, skoro stabilność będzie można osiągnąć tylko ograniczając parametry ich pracy do poziomu tańszych modeli? Pogoń za jak najwyższą wydajnością zepchnęła tutaj najwyraźniej na dalszy plan inne elementy, które są kluczowe dla niezawodności sprzętu.

Źródło: WCCFTech, BenchLife