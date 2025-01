Intel bada problem niestabilności najwyżej pozycjonowanych procesorów Raptor Lake i Raptor Lake Refresh w grach

Rozmaite błędy w działaniu gier nie są niczym niezwykłym na PC-tach. Platforma ta posiada bowiem tak wiele możliwych konfiguracji sprzętowych, na których gra powinna działać, że niemożliwe jest przygotowanie idealnego kodu. Czasami jednak problemy występują częściej na jednych konfiguracjach niż na innych. Źródła donoszą, że Intel bada przypadki awarii gier powiązanych z procesorami Core i9 z generacji Raptor Lake i Raptor Lake Refresh.

Zdiagnozowanie rzeczywistych przyczyn awarii gier jest nierzadko bardzo trudne. Czasami problematyczne może być znalezienie nawet odpowiedniej prawidłowości. W tym przypadku jest jednak inaczej. Użytkownicy procesorów Intela narzekają między innymi na wyskakujący nagle podczas rozgrywki komunikat informujący o braku pamięci graficznej, co skutkuje natychmiastowym zamknięciem gry. Najczęściej zdarza się to w przypadku produkcji bazujących na Unreal Engine i komputerach wyposażonych w jednostki Intel Core i9 z rodziny Raptor Lake oraz Raptor Lake Refresh. Teoretycznie komunikat mógłby wskazywać, że problem jest powiązany w jakiś sposób z kartą graficzną, jednak w przytłaczającej większości przypadków awarie znikają po obniżeniu taktowania i napięcia procesora. Warto odnotować, że niektórzy doświadczają jeszcze poważniejszych problemów, jak na przykład błędy BSOD czy całkowite zawieszanie się komputera.

Co ciekawe, okoliczności te spowodowały, że coraz więcej koreańskich graczy decyduje się zwrócić swoje procesory lub całe zestawy komputerowe do sklepów, prosząc równocześnie o wymianę na inny model Intela lub AMD. Skala zwrotów jest na tyle duża, że oddziałuje ponoć w zauważalny sposób na przychody producentów komputerów i firmy działające w segmencie OEM. Źródła donoszą, że swój sprzęt chce wymienić zwykle ponad 10 graczy dziennie. Skala zjawiska jest jednak znacznie większa, ponieważ statystyki te dotyczą tylko rynku koreańskiego i z pewnością nie wszyscy użytkownicy, których problem dotyczy decydują się na taki zwrot.

O niestabilności procesorów Raptor Lake i Raptor Lake Refresh w grach (zwłaszcza Core i9) mówi się już od dłuższego czasu, ale kwestia ta nie została nigdy oficjalnie potwierdzona przez Intela. W odpowiedzi dla portalu ZDNET Korea, amerykańska firma zadeklarowała jednak, że jest świadoma problemu i bada tę sprawę. Choć nie każdą awarię gry należy przypisywać procesorom Intela, to problem wydaje się bardzo poważny, tym bardziej, że dotyczy najdroższych konsumenckich procesorów, jakie są dostępne na rynku. Reakcję Intela należy uznać za mocno spóźnioną, ponieważ firma zdecydowała się oficjalnie potwierdzić istnienie problemu dopiero po tym, gdy pojawiły się zwroty sprzętu na większą skalę.

