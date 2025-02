Intel twierdzi, że do niestabilności procesorów Core i9 w grach przyczynili się znacząco producenci płyt głównych

Od dłuższego czasu procesory Intel Core i9 z generacji Raptor Lake i Raptor Lake Refresh miewają problemy ze stabilnością w grach. Może to przejawiać się na przykład w komunikatach o błędach oraz nagłym zamknięciu gry. Firma Intel w ostatnich miesiącach musiała borykać się z dużą liczbą zwrotów najwyżej pozycjonowanych procesorów. Przedsiębiorstwo wystosowało do producentów płyt głównych komunikat, w którym omawia możliwe przyczyny problemu.

Według oceny Intela, do problemów ze stabilnością procesorów Core i9 w grach wydatnie przyczyniają się domyślne ustawienia BIOS-u wielu modeli płyt głównych. Zmuszają one CPU do pracy poza zalecaną specyfikacją.

O kwestii problemów, które miewają użytkownicy jednostek Core i9 pisaliśmy kilka tygodni temu. Najczęściej pojawiają się one w grach bazujących na Unreal Engine, ale nie są do nich ograniczone. Wyskakujący komunikat sugeruje czasami problemy z kartą graficzną lub jej sterownikami, ale znika całkowicie po obniżeniu napięcia i taktowania procesora. Sprawa jest na tyle poważna, że Intel postanowił ją oficjalnie zbadać. Dzięki portalowi igor’sLAB poznaliśmy wstępne wyniki analiz. Serwis opublikował komunikat, który Intel wysłał do producentów płyt głównych. To tutaj należy ponoć doszukiwać się głównych przyczyn problemu.

Intel sugeruje, że niestabilność jest prawdopodobnie powiązana z pracą sprzętu poza ramami jego specyfikacji, a konkretnie z utrzymywaniem wysokiego napięcia i taktowania w warunkach podwyższonej temperatury. Dokładne przyczyny nie zostały jeszcze zidentyfikowane, ale w większości przypadków dotyczą użytkowników płyt głównych pozwalających na w miarę swobodne podkręcanie sprzętu. Amerykańska firma zwraca uwagę, że płyty główne z chipsetami Intel 600 i 700 nierzadko posiadają domyślne ustawienia, które wyłączają zabezpieczenia zapobiegające przypadkom, kiedy CPU pracuje ze zbyt wysokim napięciem i taktowaniem w stosunku do panujących w danej chwili warunków. Intel wyliczył przy tym szereg konkretnych ustawień, które mają przyczyniać się do niestabilności procesorów:

wyłączenie Current Excursion Protection (CEP),

włączenie IccMax Unlimited bit,

wyłączenie Thermal Velocity Boost (TVB) i Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB),

wyłączenie C-states,

używanie trybu "Najwyższa wydajność" w systemie Windows,

podniesienie PL1 i PL2 poza zalecane przez Intel limity.

Amerykańska firma poprosiła producentów płyt głównych o dostosowanie domyślnych ustawień BIOS-u do zalecanych wartości i wprowadzenie ostrzeżeń, które przed zastosowaniem modyfikacji poinformują użytkowników o potencjalnym wpływie zmiany na stabilność systemu. Póki co, Intel bada nadal problem, a oficjalny komunikat w tej sprawie mamy otrzymać w maju bieżącego roku. Już teraz jednak użytkownicy doświadczający niestabilności, mogą pokusić się o modyfikację powyższych ustawień. Jest spora doza prawdopodobieństwa, że przynajmniej zmniejszy to częstotliwość występowania problemów.

Źródło: igor'sLAB, Tom's Hardware