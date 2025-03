Wenezuela delegalizuje wydobycie kryptowalut. Powodem korupcja i częste blackouty, choć eksperci twierdzą inaczej

Do niedawna górnictwo kryptowalut dynamicznie się rozwijało. Chociaż zakończenie wydobywania Ethereum było poważnym ciosem dla tego rynku, nadal można usłyszeć o kopaniu wirtualnych walut, jednak proceder ten powoli staje się coraz trudniejszy. Wenezuela postanowiła całkowicie zdelegalizować wydobycie kryptowalut, w tym Bitcoina. Stanowi to całkowite przeciwieństwo polityki prowadzonej przez San Salwador, który uczynił monetę Bitcoin legalnym środkiem płatniczym.

Wenezuela zakazuje kopania kryptowalut, uzasadniając tę decyzję walką z korupcją oraz problemami energetycznymi kraju. Mimo to wielu ekspertów nie zgadza się ze stanowiskiem władz państwowych.

Władze Wenezueli postanowiły zakazać wydobycia kryptowalut, podczas gdy w innych częściach świata powstają aktywa giełdowe oparte na kursach wirtualnych walut. Decyzję tę uzasadniono długotrwałą walką z korupcją oraz trwającymi od 2009 roku problemami energetycznymi kraju. Zakaz ma na celu zmniejszenie nadmiernego zużycia energii i zapewnienie stabilniejszych dostaw dla ludności cywilnej oraz gospodarki. Eksperci, na których powołuje się AlbertoNews, przypisują kryzys energetyczny w Wenezueli nieodpowiedniej konserwacji, przestarzałej infrastrukturze energetycznej oraz braku niezbędnych inwestycji w sieć energetyczną.

Dodatkowo niedawno władze wenezuelskie skonfiskowały dwa tysiące koparek kryptowalut w Maracay w ramach operacji antykorupcyjnej. To nie pierwszy taki przypadek interwencji służb przeciwko wydobyciu kryptowalut w tym państwie. We wrześniu ubiegłego roku władze skonfiskowały sprzęt do wydobywania Bitcoina z więzienia kontrolowanego przez gang, wraz z bronią, podczas nalotu z udziałem ponad 11 tysięcy żołnierzy. Rafael Lacava, gubernator stanu Carabobo, wezwał obywateli do zgłaszania nielegalnych działań, mówiąc wprost: "Jeśli Sąsiedzie widzisz dom, który jest w to zamieszany, powiedz mu, aby wyłączył sprzęt górniczy lub zgłoś to. Kiedy prąd zostaje odcięty, tracisz prąd, ponieważ ktoś inny nielegalnie zarabia pieniądze".

#Oficial Prohibida la minería de Criptomonedas en toda Venezuela. — Asonacrip (Asociación Nacional de Criptomonedas) (@AsonacripVe) May 18, 2024

